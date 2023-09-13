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Вид сверху острова Монашенек.

Квартал Île des Soeurs монреальского района Verdun

Megan Jorgensen Сен 13, 2023 Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 55 Просмотров

Квартал Île des Soeurs (остров Монашенек)

Один из самых фешенебельных. красивых и привлекательных кварталов Монреаля – остров Монашенек, в нескольких минутах езды на автобусе или REM от центра города.[/box]

Île des Soeurs (Остров Монашенек или как его по-русски ещё называют – остров Сестёр) — это небольшой остров в реке Святого Лаврентия, который является частью города Монреаля. Общая площадь острова – менее 4 квадратных километров. В последние десятилетия остров стал популярным жилым, и на нём расположены многочисленные квартиры, дома, несколько десятков офисов и обширные зеленые зоны.

Название острова произошло от ордена монашенек “Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame”. Эта конгрегация владела островом с 17-м века, и он был практически не заселён несколько веков.

В начале американской войны за независимость (1775 – 1783), американские войска попытались завоевать канадские территории, которые на тот момент находились под британским контролем. Хотя Île des Soeurs не был ареной боевых действий, но именно его в первую очередь заняли (без боя) американцы, когда подошли к Монреалю, после чего британские войска город оставили. Затем военные действия проходили в других районах нынешнего Квебека. Без упоминания острова не обходится ни одно описание тогдашней войны из-за символического значения – остров стал первым населённым пунктом, которым американцы тогда овладели (не считая нескольких хуторов).

В 1960-х годах конгреграция монашенек продала территорию острова городу Монреаль, после чего город перепродал участки земли строительным компаниям и здесь началось активное строительство жилых комплексов, что привело к его быстрой урбанизации. В 2002 году остров был административно передан монреальскому району Verdun.

Впрочем, несмотря на интенсивную урбанизацию, остров сохранил множество зеленых пространств, парков и прибрежных зон вдоль реки Святого Лаврентия.

Остров считается одним из самых престижных монреальских районов. Местная архитектура впечатляет – от высотных домов до коттеджей, всё построено на высоком уровне. Здесь есть всё необходимое для комфортной городской жизни: универмаг (IGA), рестораны и кафе, школы, гольф-клуб.

Остров хорошо связан с основной частью Монреаля благодаря автомобильным мостам и общественному транспорту (автобус 12 доходит до конечной точки маршрута на дальнем окончании острова за 15 минут из центра Монреаля). С лета 2023 года остров соединятся с городом и линией скоростного наземного метро REM – станция REM расположена около главной торговой площади острова.

Остров в последнее время стал очень популярным среди людей, которые ищут спокойное и комфортное место для жизни вблизи от городской суеты Монреаля. Население Île des Soeurs достигло в 2022 году численности в 25 000 человек, хотя эта цифра может меняться со временем в зависимости от различных факторов, таких как новое строительство или демографические изменения. Цены на квартиры и на жилые дома здесь выше примерно на треть средне-монреальских цен (данные относятся к 2022 году, так что могут быть неточными).

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