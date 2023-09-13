Квартал Île des Soeurs (остров Монашенек)

Один из самых фешенебельных. красивых и привлекательных кварталов Монреаля – остров Монашенек, в нескольких минутах езды на автобусе или REM от центра города.[/box]

Île des Soeurs (Остров Монашенек или как его по-русски ещё называют – остров Сестёр) — это небольшой остров в реке Святого Лаврентия, который является частью города Монреаля. Общая площадь острова – менее 4 квадратных километров. В последние десятилетия остров стал популярным жилым, и на нём расположены многочисленные квартиры, дома, несколько десятков офисов и обширные зеленые зоны.

Название острова произошло от ордена монашенек “Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame”. Эта конгрегация владела островом с 17-м века, и он был практически не заселён несколько веков.

В начале американской войны за независимость (1775 – 1783), американские войска попытались завоевать канадские территории, которые на тот момент находились под британским контролем. Хотя Île des Soeurs не был ареной боевых действий, но именно его в первую очередь заняли (без боя) американцы, когда подошли к Монреалю, после чего британские войска город оставили. Затем военные действия проходили в других районах нынешнего Квебека. Без упоминания острова не обходится ни одно описание тогдашней войны из-за символического значения – остров стал первым населённым пунктом, которым американцы тогда овладели (не считая нескольких хуторов).

В 1960-х годах конгреграция монашенек продала территорию острова городу Монреаль, после чего город перепродал участки земли строительным компаниям и здесь началось активное строительство жилых комплексов, что привело к его быстрой урбанизации. В 2002 году остров был административно передан монреальскому району Verdun.

Впрочем, несмотря на интенсивную урбанизацию, остров сохранил множество зеленых пространств, парков и прибрежных зон вдоль реки Святого Лаврентия.

Остров считается одним из самых престижных монреальских районов. Местная архитектура впечатляет – от высотных домов до коттеджей, всё построено на высоком уровне. Здесь есть всё необходимое для комфортной городской жизни: универмаг (IGA), рестораны и кафе, школы, гольф-клуб.

Остров хорошо связан с основной частью Монреаля благодаря автомобильным мостам и общественному транспорту (автобус 12 доходит до конечной точки маршрута на дальнем окончании острова за 15 минут из центра Монреаля). С лета 2023 года остров соединятся с городом и линией скоростного наземного метро REM – станция REM расположена около главной торговой площади острова.

Остров в последнее время стал очень популярным среди людей, которые ищут спокойное и комфортное место для жизни вблизи от городской суеты Монреаля. Население Île des Soeurs достигло в 2022 году численности в 25 000 человек, хотя эта цифра может меняться со временем в зависимости от различных факторов, таких как новое строительство или демографические изменения. Цены на квартиры и на жилые дома здесь выше примерно на треть средне-монреальских цен (данные относятся к 2022 году, так что могут быть неточными).