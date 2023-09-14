Дети в Нью-Брунсвике могут охотиться на медведей и оленей

В Нью-Брунсвике теперь на медведей могут охотиться двенадцатилетние дети

В провинции Нью-Брунсвик дети и подростки получили право охотиться на диких животных, в том числе оленей и медведей, начиная с возраста 12 лет.

Правительство провинции Нью-Брунсвик официально приняло решение изменить формулировки Закона о рыболовстве и дикой природе. Эти изменения были утверждены парламентом и вступают в силу.

Теперь минимальный возраст для покупки лицензии на охоту в провинции — 12 лет. В предыдущий версии закона разрешение на охоту получалось с 16 лет, так что порог снижен на четыре года.

Снижение возраста лишь одно из нескольких изменений, которые правительство провинции внесло в Закон, но оно самое важное. «Мы призываем всех жителей Нью-Брунсуика более активно принимать участие в самых разных мероприятиях на свежем воздухе, включая такой отдых как охота, что сделает жизнь жителей более насыщенной», — заявил министр природных ресурсов Майк Холланд в специальном коммюнике для прессы.

Впрочем, дети с 12 до 15 лет будут обязаны во время охоты быть в сопровождении взрослого, если речь идёт об охоте на крупную дичь – на оленя или на медведя. Закон, впрочем, не уточняет, должен ли взрослый находиться всегда в одном метре от ребёнка с ружьём в руках или же «сопровождение» может означать, что охотники разойдутся на расстояние метров в двадцать?

Представители правительства провинции считают (и об этом они заявили публично) что снижение возраста права на покупку лицензии, позволит молодым людям приобщиться к охоте и лучше узнать природу.

Ещё одним важным изменением в законе стало продление сезона охоты на оленей на одну неделю, но во время этой недели охотиться можно будет лишь с дульнозарядным огнестрельным оружием.

В провинции теперь нельзя будет приобрести вторую лицензию на отстрел медведя, – лишь одна лицензия в год, зато по этой лицензии можно будет добыть двух медведей.

Внесены и незначительные изменения по сроком регистрации добытых оленей и по оплате регистрации.

Как бы то ни было, фурор произвело позволение двенадцатилетним детям охотиться на диких животных с применением огнестрельного оружия. Надо заметить, что и в ряде других провинции дети могут охотиться, начиная с этого возраста, но лишь после получения документов о прохождении подготовки на специальных охотничьих курсах.