Белоснежная трасса в Монреале: и это отнюдь не снег

Утро вторника не предвещало для монреальцев никаких проблем. Однако, первое впечатление обмануло наших горожан. Для многих поездка на работу стала целым приключением или же происшествием – в зависимости от настроения. 40-я автомагистраль была закрыта между бульварами Кавендиш и Кот-Вертю. Причина весьма интересна: грузовик разлил краску, покрыв шоссе белым цветом и вызвав массовую уборку.

Утро вторника не предвещало для монреальцев никаких проблем. Однако, первое впечатление обмануло наших горожан. Для многих поездка на работу стала целым приключением или же происшествием – в зависимости от настроения. 40-я автомагистраль была закрыта между бульварами Кавендиш и Кот-Вертю. Причина весьма интересна: грузовик разлил краску, покрыв шоссе белым цветом и вызвав массовую уборку.

Новый облик дороги не был оценен нашими автолюбителями по оой причине. что им пришлось колесить в объезд и терять уйму порой очень драгоценного и важного времени, не говоря уже об опозданиях на работу, учебу и трату не очень дешевого горючего. Министерство транспорта Квебека сообщило, что, похоже, контейнеры, в которых хранилась и перевозилась краска, протекали, в результате чего краска пролилась на все три полосы движения в восточном направлении.

Утечка произошла около 7:45 утра, недалеко от съезда Кот-Вертю в монреальском районе Сен-Лоран. Но пока шоссе закрывали, некоторые весьма торопящиеся по делам водители все же успели проехать по неожиданно-белоснежной дороге, разбрызгивая краску по обочинам и удлиняя и без того некороткий белый путь, тем самым добавляя коммунальным службам работу. Ну, об их шинах и нижних частях машин говорить излишне.

“Мы говорим об утечке от 10 000 и 20 000 литров белой краски”, – сказала представитель Transports Québec Сара Бенсадун, добавив, что “юелоснежное” полотно уже тянется примерно на 300 метров автострады. По состоянию на полдень 40-я магистраль оставалась закрытой, поскольку бригады коммунальщиков приступили к выполнению непростой задачи по очистке территории. Транспортная компания Quebec заявила, что не знает, сколько времени займет очистка, описав задачу как “сложную операцию”.

“У нас на месте есть автоцистерны с водой, насосы, механические машины для подметания асфальта, а также пылесосы: всё для того, чтобы увлажнять дорогу, чистить ее и пылесосить краску, снимая ее слой с асфальта”, – сказал Бенсадун. Дренажные системы в этом районе также были перекрыты, чтобы избежать утечки краски в трубы и люки.

Бенсадун сказал, что закрытие автомагистрали, вероятно, повлияет на послеобеденный час пик. Так что и вечером водителям будет весьма непросто попасть домой. Полосы движения вновь откроются только после того, как это станет безопасно. А это значит, что прежде всего должна быть явной разметка на дороге. Когда всё вокруг белым-бело, увидеть ее просто нереально.

Между тем, транспортная компания заявила, что проводит расследование и что она просмотрит видеозапись с видеорегистратора, чтобы лучше понять, что произошло. И, как хочется верить, избежать повторения таких казусов в будущем.

Ив Пуарье, президент Minimax Express Transportation, сообщил, что, по всей видимости, водителя подрезал автомобиль, в результате чего он полностью остановился. Это, в свою очередь, могло привести к тому, что контейнер ударился о стену внутри грузовика, что привело к разливу. Полиция провинции Квебек также расследует это дело и пытается определить, была ли краска должным образом закреплена внутри грузовика. Представитель полиции Квебека Стефан Трамбле сказал, что водитель получит штраф, если бы это было не так.

P.S. В сообщении в социальных сетях Министерство транспорта указало, что шоссе было полностью открыто для движения около 16:00.