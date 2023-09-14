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Новости Белоснежная трасса в Монреале: и это отнюдь не снег
фото: Global News

Белоснежная трасса в Монреале: и это отнюдь не снег

Виктория Христова Сен 14, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Белоснежная трасса в Монреале: и это отнюдь не снег отключены 53 Просмотров

Утро вторника не предвещало для монреальцев никаких проблем. Однако, первое впечатление обмануло наших горожан. Для многих поездка на работу стала целым приключением или же происшествием – в зависимости от настроения. 40-я автомагистраль была закрыта между бульварами Кавендиш и Кот-Вертю. Причина весьма интересна: грузовик разлил краску, покрыв шоссе белым цветом и вызвав массовую уборку. 

Утро вторника не предвещало для монреальцев никаких проблем. Однако, первое впечатление обмануло наших горожан. Для многих поездка на работу стала целым приключением или же происшествием – в зависимости от настроения. 40-я автомагистраль была закрыта между бульварами Кавендиш и Кот-Вертю. Причина весьма интересна: грузовик разлил краску, покрыв шоссе белым цветом и вызвав массовую уборку.

Новый облик дороги не был оценен нашими автолюбителями по оой причине. что им пришлось колесить в объезд и терять уйму порой очень драгоценного и важного времени, не говоря уже об опозданиях на работу, учебу и трату не очень дешевого горючего. Министерство транспорта Квебека сообщило, что, похоже, контейнеры, в которых хранилась и перевозилась краска, протекали, в результате чего краска пролилась на все три полосы движения в восточном направлении.

Утечка произошла около 7:45 утра, недалеко от съезда Кот-Вертю в монреальском районе Сен-Лоран. Но пока шоссе закрывали, некоторые весьма торопящиеся по делам водители все же успели проехать по неожиданно-белоснежной дороге, разбрызгивая краску по обочинам и удлиняя и без того некороткий белый путь, тем самым добавляя коммунальным службам работу. Ну, об их шинах и нижних частях машин говорить излишне.

“Мы говорим об утечке от 10 000 и 20 000 литров белой краски”, – сказала представитель Transports Québec Сара Бенсадун, добавив, что “юелоснежное” полотно уже тянется примерно на 300 метров автострады. По состоянию на полдень 40-я магистраль оставалась закрытой, поскольку бригады коммунальщиков приступили к выполнению непростой задачи по очистке территории. Транспортная компания Quebec заявила, что не знает, сколько времени займет очистка, описав задачу как “сложную операцию”.

“У нас на месте есть автоцистерны с водой, насосы, механические машины для подметания асфальта, а также пылесосы: всё для того, чтобы увлажнять дорогу, чистить ее и пылесосить краску, снимая ее слой с асфальта”, – сказал Бенсадун. Дренажные системы в этом районе также были перекрыты, чтобы избежать утечки краски в трубы и люки.

Бенсадун сказал, что закрытие автомагистрали, вероятно, повлияет на послеобеденный час пик. Так что и вечером водителям будет весьма непросто попасть домой. Полосы движения вновь откроются только после того, как это станет безопасно. А это значит, что прежде всего должна быть явной разметка на дороге. Когда всё вокруг белым-бело, увидеть ее просто нереально.

Между тем, транспортная компания заявила, что проводит расследование и что она просмотрит видеозапись с видеорегистратора, чтобы лучше понять, что произошло. И, как хочется верить, избежать повторения таких казусов в будущем.

Ив Пуарье, президент Minimax Express Transportation, сообщил, что, по всей видимости, водителя подрезал автомобиль, в результате чего он полностью остановился. Это, в свою очередь, могло привести к тому, что контейнер ударился о стену внутри грузовика, что привело к разливу. Полиция провинции Квебек также расследует это дело и пытается определить, была ли краска должным образом закреплена внутри грузовика. Представитель полиции Квебека Стефан Трамбле сказал, что водитель получит штраф, если бы это было не так.

P.S. В сообщении в социальных сетях Министерство транспорта указало, что шоссе было полностью открыто для движения около 16:00.

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