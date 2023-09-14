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Новости Советник Байдена прибыл в Лиму для подготовки Перу к Альянсу Америки
Перу Фото: https://vzr.etnamed.ru/

Советник Байдена прибыл в Лиму для подготовки Перу к Альянсу Америки

Виктория Христова Сен 14, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Советник Байдена прибыл в Лиму для подготовки Перу к Альянсу Америки отключены 28 Просмотров

Участие Перу в Альянсе Америки за экономическое процветание поможет организовать специальный советник президента США Джо Байдена по Северной и Южной Америке Кристофер Дж. Додд, прибывший в Лиму. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба американского посольства в Перу.

Участие Перу в Альянсе Америки за экономическое процветание поможет организовать специальный советник президента США Джо Байдена по Северной и Южной Америке Кристофер Дж. Додд, прибывший в Лиму. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба американского посольства в Перу.

Додд намерен провести встречу с властями латиноамериканской страны, чтобы способствовать полному участию Перу в предстоящем альянсе.

Советник Байдена возглавит делегацию правительства США, с помощью которой они намерены «усилить поддержку Соединенных Штатов перуанских институтов».

Во время своего визита советник Байдена встретится с членами исполнительной власти Дины Болуарте, конгресса республики и делового сообщества.

«Поездка Додда укрепляет прочное и взаимовыгодное торговое партнерство между Перу и Соединенными Штатами, которое продвигает передовые международные практики, инновации, инклюзивность и защиту рабочих и окружающей среды», — говорится в сообщении.

Альянс Америк за экономическое процветание, в который входят Барбадос, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Мексика, Панама, Доминиканская Республика и Уругвай, стремится, среди прочего, «оживить региональные экономические и финансовые институты».

 

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