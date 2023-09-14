Правительство Канады даст $30 млн на защиту берегов от изменений климата

Правительство Канады выделило $30 млн на борьбу с последствиями изменения климата для прибрежных сообществ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 13 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Правительство Канады выделило $30 млн на борьбу с последствиями изменения климата для прибрежных сообществ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон 13 сентября, сообщила пресс-служба канадского правительства.

Утверждается, что программа «Климатически устойчивые прибрежные сообщества» (CRCC) направлена на разработку «инновационных решений для решения проблемы изменения климата, а также смягчения последствий и адаптации к рискам в прибрежных регионах». С этой целью правительство готово профинансировать до 25 пилотных проектов противодействия изменениям климата.

Всего на программу CRCC планируется выделить $41 млн в рамках Плана действий правительства Канады по адаптации к изменениям климата. Цель адаптации — в снижении рисков стихийных бедствий, защиты природы и биоразнообразия, поддержания инфраструктуры, укрепления экономики.

Проекты можно осуществлять в трех прибрежных регионах Канады — Тихоокеанском, Северном и Атлантическом, а также в регионе Великих озер — реки Святого Лаврентия.