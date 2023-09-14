В Намибии канадскую ReconAfrica обвинили в обмане американских инвесторов

Обвинение канадской компании по разведке нефти и газа ReconAfrica в обмане регулирующих органов и инвесторов относительно своей деятельности предъявили Фонд экономической и социальной справедливости ESJT, а также намибийские сообщества и группы.

Обвинение канадской компании по разведке нефти и газа ReconAfrica в обмане регулирующих органов и инвесторов относительно своей деятельности предъявили Фонд экономической и социальной справедливости ESJT, а также намибийские сообщества и группы.

Недавно фонд получил жалобу, в которой утверждается, что нефтяная компания предоставила инвесторам вводящую в заблуждение информацию о своем взаимодействии с местными сообществами, а также о несоблюдении компанией соответствующих правил разведки полезных ископаемых и о потенциальных экологических рисках, связанных с бурением на охраняемой территории, включающей дельту Окаванго, внесенную в список Всемирного наследия.

«Заявители требуют от регулирующих органов провести расследование в отношении компании за предоставление ложной информации о своей деятельности инвесторам, которые принимали торговые решения на основе этих искаженных данных. В США противозаконно лгать инвесторам, чтобы побудить их покупать акции, и в жалобе приводятся четкие доказательства того, что американские инвесторы действительно купили много акций этой компании», — говорится в жалобе.

По данным фонда, фермеры сообщают о краже компанией ReconAfrica их земель и предполагаемом захоронении отходов бурения в необорудованных карьерах, несмотря на заявления компании для инвесторов о наличии экологической и социальной программы «мирового уровня».

Проведенное независимое парламентское расследование также в своих выводах выразило обеспокоенность по поводу возможной коррупции. Однако компания продолжает утверждать, что соблюдает все законы, и делает подобные заявления инвесторам и регулирующим органам.

«27-страничная жалоба призывает приостановить торги акциями на время проведения полного уголовного расследования в отношении руководства компании. В прошлом группа успешно оспаривала заявления ReconAfrica.

Доставленный фонду 29 августа документ снабжен необходимыми комментариями и подкреплен сотнями отдельных фактов. Он был доставлен также в офисы комиссии по ценным бумагам и биржам США, министерства юстиции, отдела по борьбе с уголовным мошенничеством ФБР и отдела финансового мошенничества правительства Германии BAFIN, другим следователям, а также в намибийские регулирующие органы», — сообщили в фонде.

Томас Муронга, председатель управления охраны дикой природы заповедника Капинга каМвалье в Намибии, заявил изданию, что Африка не продается, и африканские земли, фермы и водные системы не являются объектами жертвоприношения для иностранных компаний, которые приходят и загрязняют их.

«Дни колониализма прошли, нам нужно устойчивое развитие. Нам нужна возобновляемая энергия. Нас это глубоко беспокоит. Остановится ли на этом разведка или продолжит разрушать экологию дальше? Никогда не знаешь, с чего они начнут. Так что насчет наших могил, нашего наследия и истории, нашего будущего?» — вопросил Муронга.