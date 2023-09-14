Недавнее повышение ставок продолжает замедлять жилищную активность в крупнейших городах Канады

Рынки жилья на крупнейших рынках страны продолжали снижаться в августе после недавнего повышения процентных ставок Банком Канады летом.

Рынки жилья на крупнейших рынках страны продолжали снижаться в августе после недавнего повышения процентных ставок Банком Канады летом.

То, что началось как сильный весенний рост цен на жилье, с тех пор сменилось более сбалансированными условиями на большинстве рынков.

В районе Большого Торонто, крупнейшем рынке жилья в стране, как цены, так и продажи практически не изменились по сравнению с июлем, в то время как продажи снизились на 5,2% по сравнению с прошлым годом, а цены лишь незначительно выросли.

“Рыночные результаты…показывают, что условия спроса и предложения продолжают значительно улучшаться в Ванкувере, долине Фрейзер, Торонто и Гамильтоне”, – отметил Роберт Хог из RBC. “В соответствии с тенденциями восстановления баланса появляется все больше свидетельств того, что весеннее ралли цен в Онтарио и Британской Колумбии подходит к концу”.

“Август обычно является одним из наименее активных месяцев в году. Хотя август 2023 года не является исключением из правил, количество продаж соответствует среднему историческому показателю”, – сказал Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка QPAREB.

“Интересно отметить, что цены не только восстановили утраченные позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но и поддерживают уровни, близкие к пику 2022 года”, – добавил он. “В условиях, когда процентные ставки и цены остаются на высоком уровне, потенциальное ухудшение ситуации на рынке труда в ближайшие месяцы может сделать эту стабилизацию рынка более неустойчивой”.

Источник: Квебекская профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости (QPAREB)

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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