Дэвид Йейтс может снять сериал по «Гарри Поттеру»

Автор четырёх последних фильмов «Гарри Поттер» и трилогии «Фантастические твари» во всё той же волшебной вселенной про «мальчика, который выжил», не исключает, что может снова вернуться к фэнтезийному миру Джоан Роулинг.

Автор четырёх последних фильмов «Гарри Поттер» и трилогии «Фантастические твари» во всё той же волшебной вселенной про «мальчика, который выжил», не исключает, что может снова вернуться к фэнтезийному миру Джоан Роулинг.

На кинофестивале в Торонто, продвигая свой новый фильм «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях, режиссёр Дэвид Йейтс обсудил свои будущие проекты. В частности, он не исключил возможности вернуться к работе над франшизой «Гарри Поттер», но уже в формате сериала для стриминговой платформы HBO «Max». В разговоре с журналистами режиссёр назвал несколько лет, проведённых в режиссёрском кресле на фильмах про Гарри Поттера, «потрясающим путешествием».

Очевидно, что создание сериальной версии сверхпопулярной франшизы «Гарри Поттер» всегда было только вопросом времени. Весной Warner Bros. Discovery уже анонсировала новое шоу про юных волшебников, которое генеральный директор медиаконгломерата Дэвид Заслав описал как «сериал длинной в десятилетие». Студия намерена создать нечто большое и грандиозное, не уступающее по размаху «Игре престолов», причём фундаментом для сериала послужат вновь книги Роулинг. Она, кстати, числится как один исполнительных продюсеров будущего шоу.

Из восьми фильмов, основанных на семи книгах Роулинг, Йейтс снял последние четыре: «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и «Дары смерти, часть первая и вторая» (2010) и (2011). Кроме того, Йейтс также отвечал за режиссуру трилогии «Фантастические твари» — спин-оффа вселенной «Поттера». Так что можно с уверенностью утверждать, что Йейтс кое-что знает о Гарри Поттере: из $9,7 млрд, заработанных студией на серии фильмов «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», на ленты под руководством Дэвида Йейтса приходится львиная доля доходов (63%) — порядка $6,07 млрд заработали его картины в кинотеатрах по всему миру.

Конечно, все обсуждения о возвращении Дэвида Йейтса во вселенную Гарри Поттера остаются пока что на уровне разговоров, поскольку студия ещё даже не приступила к разработке сценария (двойная забастовка сценаристов и актёров по-прежнему продолжается). При текущей ситуации фанаты серии могут рассчитывать на выход первого сезона не раньше 2026 или 2027 годов.