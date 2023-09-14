Учеными Британии доказано: в арбузных косточках найдены полезные для здоровья вещества

Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление арбузных семечек может быть полезно для организма. Статья об этом опубликована в The Daily Mail.

Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление арбузных семечек может быть полезно для организма. Статья об этом опубликована в The Daily Mail.

По мнению специалистов, семена этого огромного ягодного плода, как черные, так и белые, содержат много клетчатки. Если их поджарить, то по вкусу они почти не отличаются от тыквенных семечек.

В арбузных семечках много минералов и витаминов. Так, в семечках есть магний. Это вещество играет важную роль в выработке энергии, полезно для сердца и сосудов. Кроме того, в семечках содержатся жирные кислоты. Они снижают уровень плохого холестерина и уменьшают риск инсульта.

«Семена арбуза являются естественным источником фосфора, калия, марганца, фолиевой кислоты, железа и цинка», — делятся специалисты.

Однако чрезмерное употребление арбузных семечек, как отмечается, может привести к негативным последствиям для здоровья, поэтому их следует употреблять в меру.