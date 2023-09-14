Инвестиции в дамские сумочки, как оказалось, более выгодны, чем игра на бирже

Не менее половины покупателей модных и фешенебельных дамских сумочек на самом деле скупают их с целью перепродажи через пару лет.

В последние годы публика столкнулась с любопытным явлением – дамские сумки престижных компаний выгоднее покупать, а затем, спустя пару лет, перепродавать, чем вкладывать деньги в биржевые акции. Более того, инвестиции в модные компании по продаже сумок гораздо надёжнее с точки зрения безопасности вложений.

Действительно, за последние несколько лет (примерно пять лет) ни разу, ни одна фирма по продаже шикарных сумок, не понесла убытки. И наоборот, купленные в этих компаниях дамские сумочки выросли в цене, иногда в два и более раз. Если они в безупречном состоянии, если никогда не носились, а хранились в коробке при правильных условиях, их легко перепродать, заработав неплохие деньги.

Например, в Монреале цены на классические сумки Шанель взлетели в два, а то и в три раза с 2016 года. Средняя сумка этой фирмы продавалась в 2018 году (5 лет назад) за 6600 канадских долларов. Сегодня магазин продаёт её почти за 14 тысяч долларов, с удовольствием купит за 9-10 тысяч (если, конечно, сумка в идеальном состоянии). Неплохой заработок.

Какие факторы сыграли свою роль? Разумеется, пандемия и связанные с ней процессы перебоев с поставками товара. Затем инфляция, повышение цен на сырьё и на транспорт. Но далеко не последнюю роль играет и тот факт, что Шанель, Гермес и другие производители фешенебельных дамских сумок проводят политику повышения цен с целью повышения престижа своего товара – кому ж нужна сумка Шанель, если она стоит всего 9 тысяч долларов, когда её можно запросто купить за 14 тысяч?

Товары класса люкс, это отдельный мир, отдельный сегмент рынка, где традиционные факторы спроса и предложения не действуют. Если во всех остальных случаях при росте цен на товар спрос падает, в том, что касается сумок, дело обстоит совсем не так – товар штучный, на массовость никто не рассчитывает, а посему чем цена выше, тем вещь престижнее, и её всё равно купят. Кстати, речь не только о сумках, но и о редких коллеционных марках вина и виски (цены на них за последние пять лет выросли в среднем на 320%), на коллекционные автомобили, на часы (цены выше в полтора раза – не так уж и много), на произведения искусства, где подсчитать повышение стоимости довольно сложно, но вложения в любом случае выгодны.

В социальных сетях регулярно люди бахвалятся тем, как они купили такую-то сумку за 5 тысяч долларов пять лет назад, а продали сегодня за 15 тысяч. Можно не верить отдельным блогершам, но тенденцию подтверждают и сами производители, и магазины.

Но есть маленькая деталь – чтобы сумка принесла доход, полежав на полке пару лет, она должна бысть классической, цвета нейтральны – модный сегодня фасон завтра никого интересовать не будет, равно, как и кричайщий цвет. И, разумеется, сумка должна храниться при постоянной комнатной температуре, не во влажных условиях, быть заполнена материалом, дабы не покоробилась, возможно, быть аккуратно смазанной тонким слоем лака. Как только есть хоть малейшие следы износа – сумку поносили пару раз, всё, это уже не капиталовложение. По крайней мере, с такой сумкой можно щеголять и свысока поглядывать на лохов, бредущих по улицам с сумками за какие-то нищенские пятьсот долларов.

Факт есть факт – сложно подсчитать, сколько человек покупает дорогие сумки для себя, а сколько делает вложения, но сегодня, возможно, последних уже больше половины от общего числа покупателей.

Между прочим, по словам владельцев монреальского бутика Шанель, любая, самая дорогая сумка, будет продана примерно за месяц с момента поступления в магазин. Возможно, и гораздо раньше. И бутик принимает сумки на продажу от любого продавца. Главное, чтобы не была подделка – эксперты точно разберутся.