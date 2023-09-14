Хакера, воровавшего и продовавшего личные данные учителей квебекских школ, осудили на 20 месяцев тюрьмы

Хакер не ожидал, что придётся сесть в тюрьму и подумать о своём прошлом и будущем поведении.

Некий Рэт Пэк (Rath Pak), киберпират, обвиняемый в краже личных данных учителей квебекских школ, приговорён городским судом Монреаля к 20 месяцам заключения. Хакер получил незаконный доступ к сайтам министерства просвещения и сумел получить личные данные всех учителей (номера социального обеспечения, доступ к служебной емайл почте, включая пароли, номера служебных телефонов, номера кредитных карточек, привязанных к личным делам в минитерстве, домашние адреса и т.д.

После этого он стал продавать личные данных жертв всего лишь за десять долларов за каждого учителя. Продажа была поставлена на широкую ногу, а цена была невысокой из-за того, очевидно, что от школьников, желающих узнать о своем учителе нечто для них интересное, больших денег ожидать было сложно. В конце концов, пират был разоблачён сотрудниками Службы безопасности Квебека (Sûreté du Québec) и арестован. Арест был произведён ещё в 2020 году, а вменяемые деяния относятся к периоду, начиная с 2017 года. Но расследование заняло годы, так как были получены сведения, что пират проник и в базы данных Министерства обороны Канады, так что с ним долго работали, изучая его методы и исправляя огрехи в программах.

Сегодня Пэку 44 года. За время своей незаконной деятельности он сумел получить данные практически о всех учителях провинции, включая и пенсионеров. Отвечая на вопрос судьи о цели пиратской деятельности, обвиняемый ответил просто и искренне – “денег хотелось подзаработать”.

Приговором подсудимый был буквально ошарашен – он не ожидал тюремного заключения, надеялся обойтись “разумным штрафом”, потому что продать ему удалось данные лишь сорока пяти учителей, а заработать копейки. Но легко отделался, потому что прокурор затребовал срок в три года, а на просьбы адвоката ограничиться домашним заключением или даже воспитательными работами, судья прореагировала крайне отрицательно – видимо, представив себя на месте жертв. К тому же, буквально неделю назад в Квебеке ещё одного хакера приговорили к 23 месяцам тюрьмы за незаконный доступ в сеть министерства образования с целью получения личных данных сотрудников.

Но Рэт Пэк клятвенно заверил Высокий суд, что он раскаялся в преступном прошлом и что отныне ни-ни! Совесть заела человека, нет сомнений.

Каждый из нас может стать жертвой хакеров, не будем забывать об этом.