Канадская компания Forsys Metals активно продвигает свой урановый проект в Намибии

Основной акцент сделан на разработке проекта Norasa 1, включающего урановые месторождения Valencia (ML-149) и Namibplaas (EPL-3638). Согласно отчету компании, данный проект является 100% намибийским и полностью находится под контролем Forsys Metals.

Лицензии EPL и ML в Намибии отвечают за геологоразведку и добычу полезных ископаемых соответственно. В данный момент компания занимается переоценкой технико-экономической составляющей проекта, проводит анализ геологических данных и разрабатывает новую программу бурения для извлечения свежих образцов из месторождений. Также идет работа по оптимизации технологических процессов и конструкций карьеров.

Forsys активно изучает новые технологии для повышения эффективности добычи, оптимизации использования хвостохранилищ и улучшения экономики проекта. Корпорация видит большой потенциал для оптимизации параметров карьера и переработки руды с использованием кучного выщелачивания.

В 2024 году планируется завершить новую рабочую программу. К настоящему моменту Forsys уже завершила 1445 метров RC-бурения и 1865 метров DC-бурения, включая площадку Valencia (ML-149). Работы продолжаются, и большая часть программы планируется завершить к концу 2023 года.

Компания имеет 25-летнюю лицензию на добычу полезных ископаемых на месторождении Valencia, она действительна до 2033 года. Также Forsys привлекает Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики для продления своей эксклюзивной лицензии на разведку (EPL-3638) и оптимизации карьера на площадке Namibplaas.

В текущем году компания продлила сертификат экологической экспертизы, что помогло продвинуть планы развития проекта Norasa. Команда, состоящая из 27 человек с опытом работы в добыче урана в Намибии, уже сформирована. Программа бурения направлена на геотехнический каротаж и отбор проб для уточнения конструкции карьеров.

Также запланирован отбор проб для металлургических испытаний и оптимизации технологического процесса. Планируются также пробы и тесты местных подземных вод для создания дополнительных скважин для мониторинга.

В течение 2024 года планируется провести геотехническое бурение, каротаж и отбор проб, а также провести скважинные исследования в площадках Valencia и Namibplaas. Руда и шлам будут протестированы в независимых аналитических лабораториях.