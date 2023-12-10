Снижение ставки с начала 2024 года? Каковы прогнозы?

В среду Банк Канады представит обновленную информацию о своих процентных ставках. Никто не ожидает повышения ключевой ставки в то время, когда экономика находится в состоянии стагнации, а инфляция почти вернулась к целевому диапазону Центрального банка.

Год назад я писал, что экономисты ожидают снижения ключевой ставки во второй половине 2023 года. Более сильный, чем ожидалось, экономический рост в начале года и более медленное, чем ожидалось, замедление инфляции заставили экспертов отодвинуть этот прогноз на несколько месяцев. Но, очевидно, что при нынешних темпах развития событий мы в конечном итоге не сильно отклонимся от прогноза, сделанного 12 месяцев назад.

Банк Канады в своем заявлении в среду может подать сигнал о снижении ставки, которое может произойти уже в начале 2024 года. Первое объявление года состоится 24 января, а второе-6 марта. Рынки и несколько экономистов ожидают первого снижения на заседании 10 апреля.

Однако этот прогноз может быстро измениться. Многие экономисты до недавнего времени прогнозировали, что первое снижение ставки произойдет только летом или осенью 2024 года. Разговоры о снижении в апреле сейчас относительно новы, и последние данные по экономике Канады могут побудить экспертов пересмотреть свои сценарии.

Например, снижение ставки в марте произойдет как раз перед тем, как федеральный министр финансов Кристия Фриланд представит федеральный бюджет. Она должна втайне надеяться, что это сокращение может начаться как можно скорее, чтобы дать немного кислорода и уверенности домохозяйствам, которые серьезно обеспокоены своими финансами.

Публикация статистики ВВП в четверг подтверждает сценарий предстоящего снижения процентных ставок. Банк Канады прогнозировал рост ВВП на 0,8% в годовом исчислении в июле, августе и сентябре. В конечном итоге статистическое управление Канады сообщило о снижении на 1,1%, в то время как доверие компаний падает, а их инвестиции сокращаются.

Падение ВВП могло бы быть еще более резким, если бы не государственные инвестиции. Однако, по предварительным оценкам, в 4-м квартале года может наблюдаться слабый рост ВВП. Именно в первой половине 2024 года канадская экономика может окончательно погрузиться в рецессию.

Прибыль компаний снизилась на 22,4 %, в то время как общая заработная плата работников выросла на 6,8 %. По мнению экономистов Национального банка, очевидно, что компании не будут переходить в режим найма в ближайшие месяцы. Некоторые могут даже сократить рабочие места, что, кстати, уже имеет место в финансовом секторе.

Потребление остается на прежнем уровне в течение последних двух кварталов, что может еще больше ослабить экономику. По данным Дежардена, реальное потребление на душу населения упало на 1 % за последний год.

Канадцы экономят больше, что само по себе неплохо. Но это признак беспокойства и неуверенности. Норма сбережений увеличилась с 4,7% во 2 квартале до 5,1 % в 3 квартале 2023 года. Другими словами, домохозяйства сэкономили 5,1% своего располагаемого дохода за квартал. В период с 2015 по 2019 год средний показатель составлял 2,4%.

Кроме того, индекс доверия потребителей канадского совета по конференциям в настоящее время ниже, чем в начале пандемии и во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Прежде всего, учитывая, что повышение ставки может занять до восьми кварталов, прежде чем оно вступит в полную силу, поэтому надбавки, объявленные с марта 2022 года, еще не оказали полного влияния на потребление в Канаде.

Таким образом, вполне возможно, что Банк Канады изменит свое сообщение в среду, чтобы сообщить канадцам, что повышение ставок завершено и что развитие экономики может привести к тому, что Банк смягчит свою политику после жесткого и быстрого ужесточения денежно-кредитной политики с весны 2022 года.

Финансовое давление на канадские домохозяйства растет, и Центральный банк не может его игнорировать. По словам Дежардена, если траектория процентных ставок, на которую указывают рынки, подтвердится, заемщики в наихудших ситуациях могут увидеть, что их ежемесячные платежи по ипотечным кредитам подскочат более чем на 70 %.