KartinaTV рекомендует к просмотру

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Видеотека Premier – Сериал «Сны Алисы». Премьера!

Видеотека Premier представляет телесериал под названием «Сны Алисы». Картина рассказывает о небольшом северном поселке, расположенном вблизи космодрома. Многие пытались уехать из этого места, но никому это не удавалось. В городе давно исчезают дети, и найти ответственных за их исчезновение пока не удается. Кажется, что проще просто закрыть глаза и притвориться, будто ничего подобного никогда не происходило. Единственной, кто не может забыть об этом, является Алиса — девочка, мечтающая покинуть этот странный город и избежать нелюбящей матери. Ей снятся ужасные сновидения, предсказывающие будущее.

Видеотека more.tv – Сериал «Трудные подростки». Финальный сезон!

В видеотеке more.tv вскоре стартует финальный сезон нашумевшего сериала «Трудные подростки». Напомним, лента повествует о резко изменившейся судьбе некогда известного футболиста Антона Ковалёва, который из-за пьяной драки в баре был вынужден два года отсидеть в тюрьме. Выйдя, он понял, что все от него отвернулись, кроме старого друга Германа, который руководит центром для трудных подростков. Именно он и предложил герою подготовить воспитанников центра к соревнованиям. Соглашаясь на такую работу, Антон даже и не подозревает, насколько важными для него станут эти подростки.

Видеотека START – Фильм «Привет, мама». Премьера!

Видеотека START предлагает посмотреть новый фильм под названием «Привет, мама». Лента рассказывает историю 36-летней Киры, занятой работой в колл-центре аэропорта Пулково и проживающей вместе со своей младшей сестрой Верой и ее дочерьми. Несколько лет назад их мама, выгнавшая сестер из дома, исчезла без вести. Теперь для Киры пришло время принять трудное решение: признать, что мать умерла, и двигаться дальше. Это включает в себя получение свидетельства о смерти, участие в наследстве и, возможно, разъезд с родными. Однако Кира не готова к переменам и продолжает мечтать о возвращении матери, отказываясь менять свою привычную жизнь.

Видеотека Premier – Фильм «Возвращение Чижика-Пыжика»

Видеотека Premier радует семейной кинолентой «Возвращение Чижика-Пыжика». Фильм повествует о том, как школьники начинают своё собственное расследование по поводу исчезновения известного памятника. Друзья по школе, Дан и Лев, отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург с надеждой посетить известный памятник Чижику-Пыжику и загадать свои желания. Однако на пути к месту, где стоит памятник, ребята становятся свидетелями его похищения. Возможно, мечты Дана и Левы обречены на разрушение? Чтобы изменить обстановку, смелые школьники принимают решение самостоятельно вычислить преступников, избегая внимания учителей, родителей и даже самого Петра I.

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