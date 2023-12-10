Спикер Палаты США обещал провести голосование по вопросу импичмента Джо Байдена

Во второй половине декабря Спикер Палаты представителей США обещал провести голосование по вопросу импичмента президента Джо Байдена, заявил Майк Джонсон, объявляющий публично официальный начало расследования в отношении Байдена.

Он отметил, что такой шаг даст конгрессменам больше полномочий, чтобы вызвать на дачу показаний сотрудников и родственников Байдена.

Это голосование станет проверкой для единства республиканцев в Палате представителей, так как они имеют небольшое большинство перед демократами всего в два голоса. То есть, для успешного проведения меры потребуется почти полная поддержка республиканцев. Им стоит учитывать, что электорат республиканцев ожидает такого исхода. Тем самым, республиканцы, проголосовавшие против начала расследования, рискуют проиграть на первичных выборах.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти уже в начале сентября запустил «расследование об импичменте», но результаты голосования Палаты представителей не одобрили данную меру.

Джонсон подчеркнул, что республиканцы должны твердо настаивать на официальном начале расследования, так как он считает его скорее юридическим, чем политическим решением.

“Все умеренные участники нашей партии понимают, что это не политический, а юридический выбор”, – сказал он журналистам. “Это конституционное решение. Сейчас не имеет значения, поддерживает ли кто-то импичмент или нет”.

В подготовке к голосованию Юридический комитет, Бюджетный комитет и Комитет по надзору Палаты представителей совместно опубликовали промежуточный отчет на 78 страницах о “отклонениях” Министерства юстиции США от обычных практик в пятилетнем расследовании деятельности Хантера Байдена. Отчет указал на политическое вмешательство в расследование.

Расследование в отношении Джо Байдена началось в Палате представителей в ноябре 2021 года. С тех пор стало известно, что Джо Байден получал деньги на свой счет от компании Хантера Байдена, которая, по заявлениям законодателей, получала взятки от иностранцев.