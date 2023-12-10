Наблюдатели за дебатами республиканцев отдали победу Трампу

Группа избирателей из штата Джорджия организовала голосование на вечеринке, во время которой они наблюдали за четвертыми первичными дебатами республиканской партии.

Группа избирателей из штата Джорджия организовала голосование на вечеринке, во время которой они наблюдали за четвертыми первичными дебатами республиканской партии.

И, согласно их выбору, победу в этих дебатах одержал Дональд Трамп. Всего в студии присутствовало 30 избирателей. Никки Хейли и Крис Кристи, бывшие губернаторы Южной Каролины и Нью-Джерси соответственно, получили всего по одному голосу. Губернатор Флориды Рон ДеСантис – два голоса, а предприниматель Вивек Рамасвами – пять голосов.

Однако самая большая поддержка была у Дональда Трампа, который не принимал участия в дебатах, включая четыре последних, и получил 18 голосов. Еще три избирателя не определились. Один из присутствовавших на вечеринке зрителей заявил, что слишком много внимания уделяется Трампу, который был вне сцены, но как будто все еще остается центром внимания.

Напомним, что первичные выборы в Джорджии состоятся 12 марта. В прошлом году Джо Байден с небольшим перевесом победил в штате, набрав 49,5% голосов по сравнению с 49,2% у Трампа. В 2016 году Трамп победил Хиллари Клинтон в этом штате, получив 51,3% голосов против 45,6% голосов Клинтон.

Согласно недавнему опросу, проведенному Redfield & Wilton Strategies, совместно с The Telegraph, выяснилось, что Трамп опережает Байдена в Джорджии на 10 пунктов, набирая 45% голосов против 33% у Байдена.

Большинство избирателей заявили, что экономика является наиболее важным вопросом для них при выборе кандидата на выборах 2024 года, и 40% избирателей Джорджии утверждают, что Трамп лучше подготовлен возглавить восстановление экономики, в то время как 50% поддерживают Трампа по сравнению с 34% у Байдена.