Переговоры в тупике, но в ближайшие дни может быть достигнут прогресс. А может, и нет.

Напряжённость растёт, правительство Квебека на уступки не идёт, профсоюзы тоже. В январе ожидается всеобщая бессрочная забастовка.

Итак, Объединённый профсоюзный фронт (Front commun syndical) выдвинул правительству Квебека жёсткий ультиматум – или же вы, господа министры, соглашаетесь с нашими требованиеми, или же в январе грядёт всеобщая бессрочная забастовка.

Несколько профсоюзных организаций вышли на забастовку уже в пятницу, 8 декабря, но речь идёт лишь о “предупредительных действиях”. Если правительство на уступки не пойдёт, то нынешние действия служащих, работников школ и колледжей покажутся цветочками – как грозно предупреждают лидеры профсоюзов.

Руководство профсоюзов может объявить забастовку лишь с согласия трудящихся – членов этих организаций, но настрой у трудящихся боевой и серьёзный, так что на собраниях работников большинство, несомненно, выскажется за активные действия в поддержку требований.

Но в понедельник, 11 декабря, переговоры между профсоюзами и правительством будут продолжены, хотя пока обе стороны выдвигают очередные предложения, те отвергаются другой стороной, обе стороны обвиняют друг друга в нежелании прислушаться к “разумным доводам”, в “запугивании”, “моральном шантаже” и в других напастях.

Заметим, что на закончившейся неделе правительство предложило поднять зарплату государественным служающим на 12,7% в теченин пять лет, но объединённые профсоюзы считают предложение совершенно нереальным, по их мнению, зарплаты должны быть повышены примерно на 23% (точная цифра пока не просчитана).

Правительство Франсуа Лего заявило, что готово пойти на уступки, но в ответ требует и большей гибкости со стороны профсоюзов. Но Лего отрицал возможность введения чрезвычайного положения с целью положить забастовкам. В ответ профсоюзы заявили, что правительство поняло собственную слабость и остаётся немного поднажать, чтобы оно сдалось. В понедельник, 11 декабря, нас ожидают важные решения.

Между тем многие школы и колледжи собираются бастовать и всю следующую неделю, но родители школьников и студентов уже к этому привычны.