Иммиграция с Александрой Мельниковой. Иммиграция в провинцию Квебек – изменения, которые наступили и которые наступят в течение года.



Провинция Квебек всегда отличалась неординарностью и, к сожалению, некоторым отсутствием логики. Политика иммиграции в эту часть франкоязычной Канады менялась кардинально несколько раз за последние три года и вот опять – грядут очередные изменения.

Пару недель назад Министр Франсуа Лего провел часовую конференцию о том, какая политика иммиграция будет внедрена в провинцию Квебек. Самое главное – ФРАНЦУЗСКИЙ НАЧНУТ ТРЕБОВАТЬ ВЕЗДЕ!

Я попытаюсь доступно и ясно описать все изменения, донести все плюсы и минусы, а также обратить ваше внимание на возможность получить номинацию провинции Квебек в транзитный период.

Итак, существуют три самых распространенных программ квалифицированной иммиграции в Квебек на ПМЖ. Об остальных программах я сделаю публикацию в следующих выпусках (программы для специалистов в сфере информационных технологий)

Программа иммиграции работников/выпускников с опытом работы в Квебеке. Она делится на две категории: выпускники учебных заведений Квебека и те, которые проработали в Квебеке минимум 24 месяца за последние 36.

Программа иммиграции выпускников учебных заведений Квебека. Выпускник учебного заведения (на английском или французском языке обучения) в Квебеке может подать на ПМЖ и с 23 ноября этого года им не нужно будет показывать опыт работы, но нужно обязательно показать, что на момент подачи выпускник трудоустроен. Если вы будете подаваться сейчас и до ноября следующего года, вам нужно будет предоставить тест на знание французского языка на уровень 7 – устный и уровень 5 – письменный. НО! ! С 23 ноября 2024 года вступает в силу еще одно изменение этой программы и с этой даты подавать на ПМЖ смогут только те выпускники, которые закончили образование в Квебеке на французском языке или те, кто закончил как минимум 3 года школы на французском языке (за пределами Квебека) или получил предыдущее образование на французском языке длительностью от 3 лет и более. К тому же нужно будет продемонстрировать знание письменного французского на уровне 5 (Б1). Программа иммиграции иностранных работников с опытом работы в Квебеке от 24 месяцев. Требования к языку – знание устного французского на уровне 7 (Б2). Нововведений нет.

И основная программа иммиграции в Квебек:

Программа иммиграции квалифицированных работников. Сейчас иммигрировать в провинцию Квебек по этой программе можно, если вы набираете минимальное количество баллов по первичной таблице отбора (которая не менялась с августа 2018 года). Если вы проходите по первичному отбору – то вы можете открыть свой профиль на специальной платформе Квебека Аррима . Первичная таблица отбора не обязывает вас знать французский язык, и вы вполне можете пройти если в состоянии компенсировать отсутствие знаний по французскому языку чем-то другим (например наличием контракта на работу, опытом работы в Квебеке, полученным образованием в Квебеке и тд.). Для создания профиля в Арриме тоже не нужно показывать знание французского языка, но это бальная система и чтобы получить приглашение подать на ПМЖ, нужно набрать определенное количество баллов в Арриме. Справедливости ради, нужно отметить, что без знания французского языка прошли множество аппликантов, особенно те, у которых был контракт на работу за пределами Монреаля. И вот, эту лавочку Министерство иммиграции Квебека решили прикрыть и уже с лета этого года Аррима стала приглашать аппликантов только со знанием французского языка. Но, здесь до сих пор есть лазейка, которую закроют в ноябре 2024 года. Если у вас есть контракт на работу за пределами метрополитена Монреаль на любую работу, и вы проходите первичный отбор (первичную таблицу), у вас большие шансы получить номинацию от провинции Квебек даже без знания французского языка так как требования знать французский не распространяется на тех, у кого контракт на работу за пределы метрополитена Монреаль.

ИЗМЕНЕНИЯ! С ноября 2024 года Квебек будет убирать таблицу первичного отбора, что очень хорошо, а также убирает ограничение по возрасту для иммиграции (сейчас это 55 лет), но вводит обязательно знание французского языка для всех (устный уровень 7, а письменный уровень 5). К тому же, с конца 2024 года будут выбирать не всех специалистов, а только тех, в ком будет нуждаться правительство Квебека и его рынок труда.

Изменения коснулись даже иностранных работников, которые приезжают в Квебек временно с рабочим контрактом. Временные иностранные работники теперь будут обязаны предоставить тест на знание французского языка ПРИ УСЛОВИИ, если планируют оставаться больше, чем 3 года в Квебеке. Исключение будут составлять работники сельского хозяйства. Но, хотелось бы поделиться, на практике, агенты уже начинают требовать знание французского языка даже с тех специалистов, чья специальность и место работы не предполагает знание французского языка. На данный момент с них буду просить минимум уровень А2 (это уровень 4).

К тому же правительство Квебека будет делать отдельный запрос в Оттаву, чтобы сократить количество беженцев, которые прибывают в провинцию, а также количество украинских переселенцев (что именно подразумевают под украинцами пока точно не ясно, одно понятно, с таким настроением ожидать упрощенную программу иммиграции для украинцев по провинции Квебек уже не стоит).

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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