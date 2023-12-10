Самые популярные слова в поиске с переходом на Википедию

Хотя отчёт о самых популярных словах, по которым пользователи ищут информацию, касается только запросов на английском, результаты показательны.

Итак все мы, без исключения, время от времени ищем в интернете информацию. Или набираем соответстствующий термин в Гугле, Бинге и прочих системах, или вежливо просим о помощи модные сегодня версии Искусственного интеллекта. Каждый из нас ищет своё, но все мы понимаем, что мы не оригинальны в поиске, и ту же самую информацию. теми же самыми словами, может разыскивать и далёкий пользователь из далёкой страны. И какие же конкретно термины, используемые в поиске, самые популярные? Проще говоря, что же люди ищут больше всего и, в конце концов, захдят на Википедию.

Итак, вот список слов чемпионов, по которым люди переходят на Википедию. И да, хотя этот список относится к поиску по-английски, всё же он отражает, вне сомнения, общие тенденции, хотя иногда он отражает и общую ситуацию с демографией на нашей планете (прочитайте список, тогда поймёте, о чём речь):

1. Первое место по праву уходит к слову ChatGPT – было бы удивительно, если бы дело обстояло иначе. Имя самого популярного и первого представленного публике Искусственного Интеллекта, конечно, интересует всех. Удивительно другое – всего лишь 50 миллионов пользователей это слово искали на английском.

2. Второе место получает фраза “смерти в 2023” – люди искали информацию о скончавшихся землянах. К этой фразе, как правило, добавляется имя того, кто скончался или же место, где люди погибли (актёр, политик, жертвы войны и т.д.) Печально, но факт. – Почти 43 миллиона человек искали термин.

3-4. Третье и четвёртое места делаят термины 2023 Cricket World Cup и Indian Premier League. Ничего удивительного, если вспомнить, что Индия стала самой многочисленной страной, что информация на местных новостных сайтах подаётся на английском, что крикет – самый популярный спорт в этой стране. – 38 и 32 миллионов.

5. Oppenheimer – film – Более 28 миллионов запросов.

6. Опять крикет – одним словом, индийцы активно создают картину поиска. Ещё более 25 миллионов запросов по слову Cricket World Cup.

7. Похвально – после фильма люди искали информацию о биографии Оппенгеймера – 25 миллионов запросов.

9-11. Опять кино – точнее, сериал “Последний из нас” (почти 20 миллионов запросов), Барби (18 миллионов), Аватар – путь воды (более 14 миллионов)

Знаменитости, такие, как Тэйлор Свифт, Мэтью Перри и сам Илон Маск входят в первую двадцатку, у каждого от 14 до 18 миллионов.

В первой двадцатке фигурирует и термин “США, и термин “Индия, и Лионель Месси, и Кристиано Рональдо.

Russian invasion of Ukraine (второжение России в Украину) отстало и заняло 24 место.

Всего же люди разыскивали сотни тысяч слов. Ну, что ж, тяга к знаниям всегда похвальна!