В Торонто кенгуру подрался с полицейским

В Канаде произошел необычный инцидент – кенгуру с полицейским подрались после четырех дней беготни.

История началась в конце ноября, когда самку кенгуру с ее детенышем везли в зоопарк Квебека. Но во время короткой остановки в сельской местности недалеко от Торонто животные сумели сбежать из грузовой машины. Проводники не смогли их найти из-за темноты и дождя.

Впоследствии в социальных сетях начали появляться видео с кенгуру, но полиция и поисковая группа не смогли его отследить. И только спустя четыре дня, в ночь на понедельник, 4 декабря, два патрульных офицера заметили животное и начали следовать за ним в окрестностях города Ошава. Они связались с киперами кенгуру, и те посоветовали просто схватить его за хвост. Патрульные последовали этому совету, но кенгуру ударил одного из полицейских.

Несмотря на сопротивление, правоохранителям все же удалось поместить кенгуру в машину и доставить его в зоопарк Ошавы. Ветеринары осмотрели животное, и пока оно временно остается там. Однако в планах все же провезти его в зоопарк Квебека.