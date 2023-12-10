Названа десятка самых высокооплачиваемых профессий в Канаде в следующем году

Квалифицированные кадры – главная нужда канадской экономики.

На долю иммиграции приходится до 98% прироста рабочей силы в Канаде. Таким образом молодые иммигранты обеспечивают замену старому и выходящему на пенсию канадскому населению.

Переезд в Канаду представляется привлекательным для большинства мигрантов. В стране высокий уровень жизни, развитая медицина, стабильная экономическая и политическая ситуация. У жителей Канады хорошие возможности заработка, а переезжать можно всей семьёй.

Десятка самых высокооплачиваемых профессий на 2024 год с указанием среднегодовой базовой зарплаты.

Медицинский анестезиолог – $392 тыс.

Кардиолог – $387 тыс.

Хирург – $379 тыс.

Психиатр – $334 тыс.

Ортодонт – $269 тыс.

Финансовый контроллер – $207 тыс.

Облачный архитектор – $147 тыс.

Менеджер по разработке программного обеспечения – $143 тыс.

Специалист по данным – $135 тыс.

Корпоративный юрист – $110 тыс.