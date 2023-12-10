Названа десятка самых высокооплачиваемых профессий в Канаде в следующем году

На долю иммиграции приходится до 98% прироста рабочей силы в Канаде. Таким образом молодые иммигранты обеспечивают замену старому и выходящему на пенсию канадскому населению.
Переезд в Канаду представляется привлекательным для большинства мигрантов. В стране высокий уровень жизни, развитая медицина, стабильная экономическая и политическая ситуация. У жителей Канады хорошие возможности заработка, а переезжать можно всей семьёй.
Десятка самых высокооплачиваемых профессий на 2024 год с указанием среднегодовой базовой зарплаты.
Медицинский анестезиолог – $392 тыс.
Кардиолог – $387 тыс.
Хирург – $379 тыс.
Психиатр – $334 тыс.
Ортодонт – $269 тыс.
Финансовый контроллер – $207 тыс.
Облачный архитектор – $147 тыс.
Менеджер по разработке программного обеспечения – $143 тыс.
Специалист по данным – $135 тыс.
Корпоративный юрист – $110 тыс.