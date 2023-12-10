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Новости Названа десятка самых высокооплачиваемых профессий в Канаде в следующем году

Названа десятка самых высокооплачиваемых профессий в Канаде в следующем году

Виктория Христова Дек 10, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 48 Просмотров

Квалифицированные кадры – главная нужда канадской экономики.

На долю иммиграции приходится до 98% прироста рабочей силы в Канаде. Таким образом молодые иммигранты обеспечивают замену старому и выходящему на пенсию канадскому населению.

Переезд в Канаду представляется привлекательным для большинства мигрантов. В стране высокий уровень жизни, развитая медицина, стабильная экономическая и политическая ситуация. У жителей Канады хорошие возможности заработка, а переезжать можно всей семьёй.

Десятка самых высокооплачиваемых профессий на 2024 год с указанием среднегодовой базовой зарплаты.

Медицинский анестезиолог – $392 тыс.
Кардиолог – $387 тыс.
Хирург – $379 тыс.
Психиатр – $334 тыс.
Ортодонт – $269 тыс.
Финансовый контроллер – $207 тыс.
Облачный архитектор – $147 тыс.
Менеджер по разработке программного обеспечения – $143 тыс.
Специалист по данным – $135 тыс.
Корпоративный юрист – $110 тыс.

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