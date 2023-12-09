Соответствуют ли услуги брокеров по недвижимости ожиданиям?

Услуги брокеров по недвижимости не оправдывают ожиданий многих потребителей, а их комиссионные с продаж жилья вызывают беспокойство, согласно последнему опросу, проведенному одной из компаний.

Послушайте Мари-Ив Шаффер, журналиста журнала “Защити себя”, и Марка Лакасса, президента Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека.

Последний утверждает, что их работа не всегда находится на должном уровне.

«В нашем опросе 21% респондентов не рекомендовали бы услуги брокера по недвижимости. Да, есть люди, у которых был плохой опыт, говорит журналистка. Есть и другие, у которых, например, были хорошие, которые очень довольны. Но в ходе нашего опроса мы хотели получить некоторое представление об уровне удовлетворенности потребителей, которые имеют дело с брокерами по недвижимости крупных брендов”»

Кто, по вашему мнению, предлагает лучший сервис, который вы защищаете?

«На самом верху мы находим сервисную компанию “Консалтинг собственника”. Так что это не брокеры по недвижимости, это действительно люди, которые предложат советы, которые дадут вам инструменты для продажи вашего дома. Владелец получает упоминание о лучшем выборе. Это качество, стоимость услуг, ход посещений и заключение сделки. Тем не менее, есть 84% людей, которые имели дело с DuProprio и готовы порекомендовать этот бренд. Что касается торговых марок, брокеров по недвижимости, то здесь выделяется Via Capital. Этот знак очень хорош с точки зрения вежливости персонала, соблюдения инструкций и заключения сделки».

Комиссия варьируется от 3,5% до 5% за продажу дома, которая будет выплачена его брокеру по недвижимости.

Со своей стороны, Марк Лакасс говорит, что очень удивлен результатами.

“Естественно, наши опросы нацелены не на баннеры в частности, а на брокеров по недвижимости. Затем мы оцениваем удовлетворенность жителей Квебека их сделками с недвижимостью, их отношениями с брокерами, а затем мы почти всегда достигаем уровня 90 % и выше».

Он добавляет, что комиссия обычно помогает лучше продать его собственность.

«Когда клиент ведет бизнес с брокером и его транзакция завершена, он осознает добавленную стоимость брокера. Потому что это не просто быстрые вычисления от 500 000 до 5%. Но, возможно, ваш брокер позволил вам продать больше, чем вы бы продали в обычное время. Потому что благодаря своим инструментам и опыту он пошел именно на то, чтобы получить сверхприбыль, чего вы не смогли бы сделать сами».