Граница между Канадой и США проходит через библиотеку квебекского города Stanstead

Уникальное место – граница между Канадой и США проходит посередине библиотечного зала квебекского города Стенстед и американского Дерби-Лайн.

В Квебеке есть городок Стенстед (Stanstead), что находится в районе Эстри. Население городка – менее трёх тысяч жителей. Но город уникален! Уникальность его в том, что в нём есть историческое здание городской библиотеки Haskell и оперного зала с тем же названием (разумеется, в оперу ходят жители многих окружающих Стенстед городков по обеим сторонам границы). И вот через городскую библиотеку проходит граница между Канадой и Соединенными Штатами. Граница проходит прямо через библиотечный и оперный залы, и по одну сторону чёрной линии, которая проведена на полу, находится Квебек (Канада), а по другую – город Дерби-Лайн (штат Вермонт, США).

Доступ в библиотеку свободен для всех, и посетители могут свободно ходить по библиотеке и оперному залу, пересекая границу, но только внутри здания. Таким образом, технически, город Стенстед является одним из редчайших мест, где люди могут легально пересекать границу США и Канады без прохождения пограничного контроля, без паспорта и других документов. Но есть особенность – выходить за пределы здания в другую страну нельзя!

В здании библиотеки и оперного зала Haskell нет пограничного поста, и внутри самого здания пограничный контроль не осуществляется. Однако, как и в любом другом месте на границе между Канадой и Соединенными Штатами, пограничные законы и правила здесь действуют (за исключением самого помещния, через которое проходит граница: Посетители, желающие пересечь границу в установленном порядке, обязаны выйти, дойти до пограничного поста, который располагается рядом, и пересечь границу обычным способом.

Так что, хотя внутри здания перебегать границу можно, на это не означает легальное пересечение границы в плане миграционного законодательства. А вот кто бдительно следит за тем, чтобы границу не нарушали, нам неизвестно. Что ещё скрывают власти от общественности?, одним словом…

Знаменитое пограничное здание было построено в начале 1900-х годов и представляет собой значимый культурный и исторический объект. К тому же, оно служит символом дружбы между двумя странами и местом для культурных и образовательных мероприятий.

Само место является примером сотрудничества между двумя странами и привлекает множество туристов, желающих гордо перейти границу без предьявления документов, а потом, уже где-нибудь в Монреале, небрежно заметить, что, мол, “да переходил я эту границу без паспорта, и никто не поймал и не схватил, пааааадддуууумаешь!” И хоть на детекторе лжи пусть проверяют!

И ещё один смешной момент: Во времена пандемии в Канаде и в США правила были разными – в Квебеке все жители обязаны были носить маски, а в США такого правила одно время не было, как и карантина и других ограничений. В оперном зале квебекцев не было – запрещено собираться, а американцы ходили на спектакли без ограничений, но сидели лишь на своей территории. А в библиотеке квебекцам вообще нельзя было находиться, тогда как американцам – раздолье. Здравый смысл где, спрашиваете? Какой, какой смысл?