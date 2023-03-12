Канада начала консультации по созданию реестра иноагентов

По словам Мендичино, Канада вынуждена защищать свои интересы. Причиной для создания «реестра иностранного влияния» стала информация издания The Globe and Mail о вмешательстве Китая в выборы.
«Мы находимся на критическом этапе, когда речь идет о безопасности наших демократических институтов. И теперь мы делаем еще один шаг в их защите. Сегодня я объявляю о начале консультаций, чтобы определить сроки создания реестра иностранного влияния в Канаде», — сказал Мендичино.
Министр полагает, что реестр «смягчит действия иностранных государств, выходящие за рамки законной дипломатии в попытке обманным образом манипулировать открытой демократией, экономикой и обществом Канады».
17 февраля газета The Globe and Mail написала, что Китай пытался повлиять на исход выборов в Канаде в 2019 и 2021 году. Издание заявило, что данные канадской разведки свидетельствуют о противодействии консервативным политикам.