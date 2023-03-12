Канада начала консультации по созданию реестра иноагентов

«Мы находимся на критическом этапе, когда речь идет о безопасности наших демократических институтов. И теперь мы делаем еще один шаг в их защите. Сегодня я объявляю о начале консультаций, чтобы определить сроки создания реестра иностранного влияния в Канаде», — сказал Мендичино.