Покупка первой недвижимости : помощь удваивается

Безналоговый сберегательный счет для первоначальной покупки недвижимости (CELIAPP) начинает действовать с 1 апреля 2023 года.

Подрастающему поколению приходится иметь дело с рекордными ценами на недвижимость и повышением процентных ставок. По крайней мере, правительства решили дать ему толчок. И Оттава, и Квебек в 2022 году удвоят кредит на покупку первой недвижимости. На федеральном уровне кредит увеличивается с 750 до 1500 долларов. Для гражданина Квебека с учетом скидки для резидентов Квебека стоимость кредита составляет 1252,50 доллара, уточняет кафедра налогообложения и государственных финансов на своем веб-сайте. Квебек присоединился к соглашению и также предлагает налоговые льготы в размере 1500 долларов. Два из них вместе позволят оплатить часть налога на передачу недвижимости (« приветственный налог”), который муниципалитет взимает со счастливых владельцев.

Безналоговый сберегательный счет для первоначальной покупки недвижимости (CELIAPP) начинает действовать с 1 апреля 2023 года. Это не отражено в налоговой декларации за 2022 год. Это позволит покупателям жилья, впервые приобретающим жилье, вносить до 8000 долларов в год, а максимальный размер прожиточного минимума составит 40 000 долларов.

С 1 января 2023 года действует презумпция, когда перепродажа здания происходит в течение одного года после его покупки, рассматривать чистый доход, полученный при перепродаже, как доход от бизнеса. Чистый корпоративный доход облагается налогом по ставке 100%, тогда как прирост капитала облагается налогом только по ставке 50%. Эта мера не влияет на налоговую декларацию за 2022 год. Кроме того, владелец здания, подлежащего срочной перепродаже менее чем за 12 месяцев, больше не может пользоваться льготой на прирост капитала для основного места жительства. Существуют исключения, предусмотренные, в частности, в случае смерти, разлуки, потери работы и домашнего насилия.

Этот новый налог, вступивший в силу 1 января 2022 года, в первую очередь предназначен для неканадцев, владеющих недвижимостью в Канаде. Этот годовой налог в размере 1 % рассчитывается исходя из стоимости здания.

Этот новый закон запрещает неканадцам приобретать жилую недвижимость в Канаде в течение двух лет. Возможны несколько исключений.

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