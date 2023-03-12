Республиканцы раскритиковали бюджетные предложения Байдена

Ключевым предложением является увеличение налогов для компаний и самых богатых граждан США, которые должны будут внести около 5 трлн долларов в соответствии с новыми налоговыми поступлениями в федеральную казну за десять лет. Инициатива направлена на уменьшение дефицита бюджета. По словам республиканцев, предложенный черновик является «мертворожденным».