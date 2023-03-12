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Фото: oko-planet.su

Республиканцы раскритиковали бюджетные предложения Байдена

Виктория Христова Мар 12, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Республиканцы раскритиковали бюджетные предложения Байдена отключены 19 Просмотров

Республиканцы раскритиковали бюджетные предложения президента США Джо Байдена.

 В этих инициативах речь идет об общих расходах в объеме около 6,9 трлн долларов, что на 8% больше текущего финансового года. Доходы должны будут составить примерно 5 трлн долларов.

Ключевым предложением является увеличение налогов для компаний и самых богатых граждан США, которые должны будут внести около 5 трлн долларов в соответствии с новыми налоговыми поступлениями в федеральную казну за десять лет. Инициатива направлена на уменьшение дефицита бюджета. По словам республиканцев, предложенный черновик является «мертворожденным».

Ранее сообщалось, что Байден назвал экс-главу Белого дома Дональда Трампа возможным будущим президентом США. Действующий глава государства рассказал об этом во время представления своих бюджетных предложений

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