Производственные процессы Tesla превзойдут других автопроизводителей в ближайшем будущем

Компания Tesla разработала собственную технологию производства электромобилей

Генеральный директор Илон Маск сказал, что для долгосрочного роста производителя электромобилей есть более насущные проблемы, а именно, переосмысление производственного процесса, чтобы сделать доступные Tesla доступными с финансовой точки зрения. Tesla разрабатывает план по сокращению производственных затрат вдвое.

«Желание людей владеть Tesla чрезвычайно велико», — сказал Маск на мероприятии, состоявшемся на заводе компании в Остине, штат Техас. «Ограничивающим фактором является их способность платить за Tesla».

В рамках «генерального плана» автопроизводителя по переходу Земли на устойчивую энергетику Маск и топ-менеджеры представили план будущего Tesla как глобального производственного центра, начиная с нового завода в северной Мексике.

Конечная цель — глобальные продажи в размере 20 миллионов автомобилей в год в течение десятилетия, что является немыслимым показателем по сравнению с поставками Tesla в 2022 году 1,3 миллиона роскошных автомобилей и кроссоверов со средней продажной ценой около 65 000 долларов.

Финансовые аналитики ожидают, что доступная Tesla, которую неофициально называют Model 2, будет иметь начальную цену от 25 000 до 30 000 долларов и конкурировать с популярными бензиновыми автомобилями, такими как Toyota Corolla. Сам Маск заявил, что новая модель будет работать в основном как автономный автомобиль, но не пояснил, когда это может произойти. В настоящее время ни один автомобиль Tesla не способен к автономному вождению.

Tesla намерена сократить расходы, собирая автомобили меньшего размера в меньшем пространстве с более высокой производительностью труда. При этом строительство заводов будет стоить дешевле, а сам процесс возведения пойдет быстрее. В новом плане Tesla вместо традиционного метода медленного движения автомобилей по длинной сборочной линии с небольшим объемом работы, выполняемой на каждой станции, рабочие будут собирать большие узлы и соединять их вместе на меньшем пространстве. Это удалит ненужные шаги, такие как снятие дверей для доступа внутрь, прежде чем ставить их обратно.

В результате это позволит сократить производственные площади на 40 процентов и снизить производственные затраты на 50 процентов по сравнению с Model 3 и Model Y, которые построены на компактной платформе автопроизводителя.

Американская фирма также рассчитывает сэкономить деньги, производя собственные недорогие детали. Tesla производит свои собственные электродвигатели, и следующий привод будет стоить около 1000 долларов каждый, сказал Колин Кэмпбелл, вице-президент по разработке силовых агрегатов. Сэкономить также позволит использование больших цельных литых деталей передней и задней части автомобиля. Автопроизводитель также переходит на менее дорогие литий-железо-фосфатные батареи для более доступных моделей.

Tesla выделит от 150 до 175 миллиардов долларов на достижение цели, считают аналитики.