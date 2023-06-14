Из истории Канады: Кампания в Атлантике в 1943 году

Кампания в Атлантике в 1943: Немецкие подводные лодки против союзных конвоев

Как проходили военные действия в Атлантике в 1943 году – попытки немцев сорвать снабжение Европы и оборона от их подлодок.

Мы уже рассказывали о кампании в Атлантике в 1942 году. Но активные действия немецких подлодок у берегов Канады и США продолжались и в следующем году:

В морской кампании в Атлантическом океане летом и осенью 1943 года союзники ставили основной целью обеспечение снабжения своих войск, высадившихся в Италии. Задача нейтрализация подводных лодок противника приобрела важнейшее значение, тогда как немцы пытались нарушить связи между Северной Америкой, откуда шло снабжение, и Европой,

Только за май 43 года немцы потопили в Атлантике суда и корабли союзников общим водоизмещением в 257 тысяч тонн. Один из конвоев, следовавший в Англию, потерял 12 торговых судов.

Однако и союзники уничтожили за май 37 подводных лодок и повредили 32. Впервые за время войны число потопленных за месяц германских лодок превысило число произведенных за немцами за этот же месяц.

А вот в июне, июле, августе потери в судах у союзников были незначительны. Новая схема противодействия подлодкам оказалось весьма эффективной. В июне было потоплено всего 16 лодо4, но и атаки их были редки. В июле же 43 года, когда немцы отчаянно попытались воспрепятствовать начавшейся высадке в Италии, было потоплено 46 подлодок. В августе только 20, но только потому, что немцы были вынуждены снизить активность из-за больших потерь.

В поисках новых путей предотвращения снабжения, немцы начали активное минирование канадского порта Галифакс и выхода из залива Светого Лаврентия. У Галифакса на минах подорвался торговый корабль, после чего канадцы начали траление всего побережья.

И тут немцы применили новую акустическую торпеду, которая шла на звук корабельных винтов.

20 сентября ими был атакован совместный конвой ONS-18 – ONS-202 в составе которого шли 63 торговых судна. Конвой был медлительным и неповоротливым.

К ночи 20 сентября канадский эсминец, действующий в составе конвоя, «Ste-Croix» получил сообщение с разведсамолета о замеченной вблизи конвоя подлодке. Эсминец тут же вышел ей навстречу. Но, как только он подошел к месту обнаружения противника, он был атакован тремя торпедами, две из которых попали в корму. Корабль затонул за три минуты. Почти вся команда, включая капитана, погибла.

К спасению оставшихся в живых моряков приступили эсминцы «L’Itchen» в «Polyanthus», но «Polyanthus » был торпедирован. Из его экипажа спасся всего один моряк. Одновременно, английский эсминец «Lagan » точно так же попытался атаковать еще одну подлодку с другой стороны конвоя и точно так же получил торпеды в корму.

Стало ясно, что немцы применили новую тактику: Одна лодка проявляла себя, заманивала охотника, а другая, заняв удобную позицию, выжидала подхода корабля, и наносила удар не с фланга (как делалось обычно), а с кормы, причем торпеда ориентировалась на шум винтов.

Следующей ночью атаки немцев продолжались. Но конвойное охранение потопило одну лодку. Несмотря на это, в ночь на 22 сентября немцы атаки продолжили. И опять эсминец « L’Itchen » заметил подлодку, атаковал ее, и тут же получил в корму не менее двух торпед, затонув за пару минут. В живых остались три человека – один из них был моряком, спасшимся с «Ste-Croix », другой был спасён с «Polyanthus», а третий был членом экипажа «L’Itchen ».

На сей раз подлодки сумели прорваться в центр конвоя и потопили 7 торговых судов.

23 сентября конвой дошел до района действия канадских самолетов, действовавших с Нью-Фаунленда. После появления союзной авиации лодки ушли.

За эти три дня немцы потопили 4 боевых корабля и 7 торговых. Радио Берлина кричало о колоссальных потерях союзников, называя цифры в 30 потопленных кораблей.

Через неделю было найдено средство противодействия акустическим торпедам – за каждым кораблем плыла на буксире, привязанная тросом, клетка, называемая «лисьей норкой», в которой работали ложные механизмы, создающие имитацию шума винтов. С тех пор акустические торпеды первого поколения, как правило, ловились на эту уловку.

8 сентября 1943 года Италия капитулировала. Наступал заключительный этап войны.

Источник: Lointains Navires, par Joseph Schull. Официальный отчет операций ВМФ Канады во время Второй Мировой. 1953. Оттава.

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