Массовое отравление участников конференции в МкГилле

Массовое отравление участников конференции по информатике и развитию Искусственного интеллекта в МкГилле

Десятки человек, участников конференции по информатике, обратились за помощью к врачам из-за отправления. Пока непонятно, что именно вызвало массовое отравление.

13 июня стало известно о массовом отравлении участников конференции по информатике, проходившей в Университете МкГилл. Из семиста участников конференции, проходившей под эгидой ассоциаии Info-Can и посвящённой, в первую очередь, развитию Искусственного Интеллекта, не менее девяноста (а, возможно, и больше) почувствовали себя плохо, некоторые были вынуждены обратиться к услугам скорой помощи. Нет сомнения, что речь об интоксикации продуктами питания.

С одной стороны, подозрение падает на сандвичи, которыми организаторы угостили участников во время одного из перерывов, с другой стороны, есть случаи отравления и у тех, кто не пробовал эти сандвичи, но ел другую еду, подаваемую в ходе совещания во время ланчей. Причём подавалась и индейка, и лосось, и другие продукты. Некторые участники почувствовали серьёзное недомогание уже в первый же день конференции, другие заболеи позже.

Пока нет никаких ответов на то, что именно вызвало эпидемию желудочных болезней у участников события. Национальный институт общественного здоровья Квебека пытается определить причину, но пока расследование не дало результатов. Мэрия Монреаля тоже не может ничего сказать по этому поводу. Сама же компания, которая поставила продукты для участников конференции, заверяет, что она всегда относится ответственно к обслуживанию, у неё большой опыт работы, она отлично зарекомендовала себя в течение долгих лет работы с МкГиллом, к тому же симптомы и время заболевания в участников слишком различаются (кто-то заболел в первый день, кто-то в последний, кто-то считает, что отравился сандвичем, кто-то винит блюдо из индейки и т. д.).

Жизни отравившихся вне опасности, но сама ситуация настораживает, и всем предприятиям общественного питания рекомендуется проверять и перепроверять продукты, которые те продают.