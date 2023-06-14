Оттава задерживает выдачу гостевых виз, что приводит к серьёзным проблемам

Половина потенциальных участников медицинского конгресса в Монреале были вынуждены отменить приезд из-за отсутствия визы.

Недопустимая медлительность Оттавы в вопросе выдачи гостевых виз приводит к серьёзным проблемам. Буквально тысячи потенциальных гостей Монреаля — лиц, которые записались для участие в медицинском конгрессе, который состоится в июне, не могут добраться до Канады. То же самое касается и многих туристов и участников всевозможных культурных мероприятий.

Мадам Милен Ганьон (Mylène Gagnon), вице-президент организации Туризм Монреаль, работающей под эгидой монреальской мэрии, заявила, что руководство организации весьма озобочено задержками с рассмотрением запросов о предоставлении гостевых виз. Например, по её словам, из восьми тысяч потенциальных участников медицинского конгресса по вопросам тромбоза и гемостаза, который должен пройти с 24 по 28 июня в Монреале, лишь половина подтвердила участие, а остальные отменили поездку причём свыше половины из них назвали причиной отказа отсутствие визы и невозможность получить её вовремя.

Под угрозой и проведение других международных медицинских конгрессов, таких, как конгресс, посвящённый болезням мозга (запланирован на июль) и конгресс по неврологии, который должен пройти осенью.

По словам госпожи Ганьон, если в прошлом году иммиграционные власти мотивировали задержки общим кризисом, вызванным пандемией и нехваткой персонала, в этом году оправданий просто нет, и быть не может — кризис прошёл, а набрать сотрудников и подготовить их времени было достаточно.

Министр Иммиграции, франкоязычия и интеграции Квебека, мадам Кристина Фрешет (Christine Fréchette) признаёт проблему и заверяет, что квебекские власти оказывают давление на федералов с целью ускорить процесс выдачи виз и тем самым не срывать туристические и культурные программы Квебека.

Федеральные иммиграционные власти уже поясняли, что задержки в обработке заявлений вызываются необходимостью тщательной проверки соискателей, дабы избежать приезда в Канаду лиц, которые пытаются всеми правдами и неправдами остаться в стране незаконно. Каждая заявка рассматривается отдельно, что зависит от страны заявителя. В ряде случаев дела рассатриваются месяцами, так как проводится проверка, особенно это касается граждан из стран франкоязычной Африке. В Сенегале, например, чтобы получить гостевую визу, граждане ждут в среднем 332 дня с момента подачи заявления, в Джибути — 558 дней, в Нигерии — 737 дней. А в Антигуа-и-Барбуда, островной нации в карибском бассейне, ждать приходится 914 дней! Мадам Сюзанна Руссо (Suzanne Rousseau), генеральный директор фестиваля Африканские ночи, боится, что большая часть приглашённых артистов, жителей этих стран, не получит визы.

Представители Туризма Монреаль напоминают, что до 2019 года, как правило, проблем с визами не было, хотя отдельные случаи задержкок бывали, но именно отдельные случае. Что происходит с визами сейчас, логическом объяснению не поддаётся (по словам вице-президента Туризм Монреаль).