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Новости НХЛ объявила имя самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли

НХЛ объявила имя самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли

Виктория Христова Июн 14, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи НХЛ объявила имя самого ценного хоккеиста плей-офф Кубка Стэнли отключены 40 Просмотров

Лучшим хоккеистом плей-офф Кубка Стэнли 2023 года стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Лучшим хоккеистом плей-офф Кубка Стэнли 2023 года стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

32-летний канадский игрок, выступающий за «Вегас» с момента основания команды, получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша плей-офф.

Обладатель награды определяется по итогам голосования среди членов Ассоциации спортивных журналистов лиги после решающего матча финальной серии.

Маршессо провел 22 игры в плей-офф Кубка Стэнли 2023 года и набрал 25 очков (13 шайб и 12 голевых передач).

Отметим, «Вегас» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале «Флориду Пантерз» в серии до четырех побед — 4:1.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Марк Стоун (12-я минута, в меньшинстве, 38-я минута, 55-я минута, в пустые ворота), Николас Хэг (14-я минута), Алек Мартинес (31-я минута), Райлли Смит (33-я минута), Майкл Амадио (40-я минута), Иван Барбашёв (49-я минута) и Николя Руа (59-я минута).

У «Флориды» отличились Аарон Экблад (23-я минута), Сэм Райнхарт (49-я минута) и Сэм Беннетт (52-я минута).

В результате «Вегас» разгромил соперника со счетом 9:3.

Таким образом, «Вегас» выиграл финальную серию до четырех побед со счетом 4:1. Команда завоевала первый в истории франшизы Кубок Стэнли.

 

 

 

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