Согласно сообщениям финских СМИ, дым от масштабных лесных пожаров в Канаде, которые уже длительное время охватывают территории площадью почти 30 000 квадратных километров и привели к эвакуации тысяч людей, должен достичь Финляндии в ближайшие дни

Согласно сообщениям финских СМИ, дым от масштабных лесных пожаров в Канаде, которые уже длительное время охватывают территории площадью почти 30 000 квадратных километров и привели к эвакуации тысяч людей, должен достичь Финляндии в ближайшие дни.

Ученый из Метеорологического института Антти Липпонена подтвердил эту информацию, добавив, что население ряда городов Северной Америки, включая Нью-Йорк, уже страдает от низкого качества воздуха, вызванного дымом от пожаров.

Таким образом, данный экологический кризис негативно сказывается на жизни многих людей и требует немедленных мер по его решению. Дым от пожара достиг прибрежных районов Норвегии, и ожидается, что уровень загрязнения воздуха не будет опасен для здоровья.

Эксперты добавили, что согласно спутниковым снимкам Исландии, дым сейчас поднялся в воздух на 5-10 километров. Если он останется там, проблемы не будет — самый верный способ определить наличие дыма — это окраска заката в красный цвет.

В этом году лесные пожары в Канаде выбросят в атмосферу самое большое количество углекислого газа с начала ведения учета — около 100 миллионов тонн. Финские эксперты считают, что это самый высокий уровень выброса CO2 в атмосферу с 19 века.