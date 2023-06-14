Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские ученые предупреждают, что низкоуглеводная диета снижает глюкозу на 74%
Фото: nvkz-tub.ru

Канадские ученые предупреждают, что низкоуглеводная диета снижает глюкозу на 74%

Виктория Христова Июн 14, 2023 Новости, Новости Канады, Полезные продукты Комментарии к записи Канадские ученые предупреждают, что низкоуглеводная диета снижает глюкозу на 74% отключены 60 Просмотров

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружили, что низкоуглеводная диета на 74% снижает уровень глюкозы после еды и уменьшает гликемическую вариабельность.

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружили, что низкоуглеводная диета на 74% снижает уровень глюкозы после еды и уменьшает гликемическую вариабельность.

Высокий уровень сахара в крови, который непредсказуемо и слишком быстро повышается после еды, является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти среди людей с диабетом 2 типа. Исследователи опубликовали результаты в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Низкоуглеводная диета может помочь контролировать уровень глюкозы, но ее трудно соблюдать. Эксперты сообщили, что сокращение количества углеводов в завтраке может помочь контролировать диабет.

Всего в исследовании принял участие 121 человек. После рандомизации 60 человек было сказано есть низкоуглеводный завтрак в течение 12 недель. Остальные 61 человек питались как раньше.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*