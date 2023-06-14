Канадские ученые предупреждают, что низкоуглеводная диета снижает глюкозу на 74%

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружили, что низкоуглеводная диета на 74% снижает уровень глюкозы после еды и уменьшает гликемическую вариабельность.

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружили, что низкоуглеводная диета на 74% снижает уровень глюкозы после еды и уменьшает гликемическую вариабельность.

Высокий уровень сахара в крови, который непредсказуемо и слишком быстро повышается после еды, является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти среди людей с диабетом 2 типа. Исследователи опубликовали результаты в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Низкоуглеводная диета может помочь контролировать уровень глюкозы, но ее трудно соблюдать. Эксперты сообщили, что сокращение количества углеводов в завтраке может помочь контролировать диабет.

Всего в исследовании принял участие 121 человек. После рандомизации 60 человек было сказано есть низкоуглеводный завтрак в течение 12 недель. Остальные 61 человек питались как раньше.