Канада приступила к вывозу пчел из Украины

Фитосанитарные органы Канады выдают лицензии на импорт пчелиных маток из Украины с 2020 года

Канада начала активно вывозить к себе пчел из Украины. Интерес для канадских пчеловодов представляют карпатские пчелы, также известные как горные пчелы, которых эксперты называют очень здоровыми и выносливыми.

Фитосанитарные органы Канады выдают лицензии на импорт пчелиных маток из Украины с 2020 года, а с этого года активно импортируют и самих пчел.

Пчелиные королевы из Украины «являются хорошими производителями, спокойными и зимостойкими, хорошо подходят для канадского климата», сообщается на сайте компании Dancing Bee Equipment, которая с середины июня будет импортировать насекомых.

Канадскому пчеловодству грозит вымирание роев, поэтому импорт пчел из Украины – это выход для него. Согласно государственной статистике, пчелы ежегодно приносят Канаде 3,18 млрд долларов прибыли, а если добавить к этому опыление рапса, то добавляется еще 7 млрд долларов в год.