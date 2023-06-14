На целлюлозном заводе International Paper в Канаде установят новую технологию фильтрации

Правительство Канады намерено инвестировать 3,6 млн долларов в модернизацию целлюлозного завода International Paper в провинции Альберта

Правительство Канады намерено инвестировать 3,6 млн долларов в модернизацию целлюлозного завода International Paper в провинции Альберта. Революционная технология фильтрации поможет сократить выбросы углерода при производстве сульфатной целлюлозы.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон объявил о выделении внушительных средств для внедрения первой в своем роде технологии фильтрации, направленной на снижение энергоемкости и выбросов углерода при варке целлюлозы и производстве крафт-бумаги.

Проект финансируется в рамках программы «Инвестиции в преобразование лесной промышленности», целью которой является создание более конкурентоспособного и устойчивого лесного сектора с упором на низкоуглеродные проекты, обеспечивающие новые или диверсифицированные потоки доходов.

Ожидается, что передовая технология фильтрации принесет значительные экологические выгоды. Она обладает значительным потенциалом тиражирования, предоставляя ценные возможности диверсификации доходов для заводов по всей стране.