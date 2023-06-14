Генеративный ИИ может увеличить мировой ВВП на 4,4 трлн

Пока крупные зарубежные компании внедряют в свои процессы генеративные модели ИИ, аналитики из McKinsey and Company — где ИИ уже используют примерно половина сотрудников — попыталась предсказать и оценить экономический потенциал этой технологии

Пока крупные зарубежные компании внедряют в свои процессы генеративные модели ИИ, аналитики из McKinsey and Company — где ИИ уже используют примерно половина сотрудников — попыталась предсказать и оценить экономический потенциал этой технологии. По их мнению, ГенИИ способен увеличить мировой ВВП за год на $2,6-4,4 трлн, что равняется появлению новой страны, равной по размерам и производительности Великобритании.

Перед составлением отчета аналитики изучили 850 профессий и 2100 подробных описаний трудовой деятельности в 47 странах, охватывающих свыше 80% мировой рабочей силы.

По сравнению с прошлым прогнозом McKinsey 2017 года предполагаемый прирост увеличился на 15-40%. Изменения произошли из-за невероятно быстрого распространения технологии генеративного ИИ среди крупного и среднего бизнеса.

Более того, McKinsey обнаружила, что современные генеративные ИИ и другие технологии обладают потенциалом автоматизировать трудовую деятельность, занимающую сегодня 60-70% времени сотрудников». Выглядит как предсказание массовых увольнений. Но докладчики утверждают, что это не так. Просто работники будут справляться с задачами быстрее и лучше, считает он. Это даст дополнительные 0,2-3,3% прироста производительности в год. Однако, говорится в докладе, сотрудникам потребуется поддержка в изучении новых навыков, и некоторым придется все же сменить род занятий. Если эти процессы получится контролировать, ГенИИ окажет очень серьезное воздействие на экономический рост. Что касается автоматизации труда, то и тут авторы внесли коррективы в предыдущие оценки и теперь считают, что половина современных профессий и родов деятельности можно будет автоматизировать между 2030 и 2060 годами, то есть примерно на 10 лет раньше. При этом аналитики подчеркивают, что в первую очередь автоматизация затронет «белых воротничков», поскольку большие языковые модели больше подходят для офисных задач, чем для физического труда, для которого нужны роботы с другим типом ИИ. Впрочем, и эти технологии уже есть и постепенно вытесняют людей с рабочих мест в строительстве, производстве, добыче ископаемых и транспорте. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало недавно новый обзор рынка возобновляемых источников энергии в 2023 и 2024 годах. В 2023 году общемировые мощности по возобновляемым источникам энергии вырастут на 107 ГВт до более чем 440 ГВт, в значительной степени за счет большого продвижения ВИЭ в Китае. Солнечная и ветровая энергия приведут к крупнейшему годовому приросту новых возобновляемых мощностей за всю историю, а глобальный энергетический кризис станет катализатором этих изменений.