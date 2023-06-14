Асимметричное изменение стоимости недвижимости в Монреале

За последние несколько месяцев количество продаж недвижимости в Монреале резко упало, но это оказало лишь ограниченное влияние на цены, которые на острове остаются высокими.

За последние несколько месяцев количество продаж недвижимости в Монреале резко упало, но это оказало лишь ограниченное влияние на цены, которые на острове остаются высокими. Счета для покупателей даже продолжают расти в некоторых секторах, особенно в связи с растущей популярностью домов на одну семью и ожидаемым прибытием сети Metropolitan express (REM), анализируют эксперты, с которыми консультировалась служба.

За первые три месяца текущего года в Монреале была продана 541 недвижимость, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные, собранные платформой Centris. Таким образом, безумие в сфере недвижимости, известное в начале пандемии COVID-19, которое спровоцировало скачок цен в нескольких регионах Квебека, похоже, сошло на нет.

« На данный момент продаж очень мало», – подтверждает экономист Фрэнсис Кортеллино из канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL). « У нас темпы продаж на конец 2008 года»,-отмечает он, имея в виду финансовый кризис, который тогда сильно замедлил развитие рынка недвижимости.

Однако, несмотря на это затишье, средняя цена продажи кондоминиумов в мегаполисе снизилась всего на 2,5% за один год, в то время как отмечается снижение стоимости домов на одну семью на 7%. Таким образом, снижение продаж оказало ограниченное влияние на цены, которые остаются высокими в мегаполисе.

Более подробный анализ динамики цен в мегаполисе, с другой стороны, показывает несколько различий по территории, констатировал дежурный. В частности, цены снизились в нескольких городах на западе острова Монреаль, в то время как они продолжали расти, в частности, в Юго-Западных округах Виль-Мари, Вильре–Сен-Мишель–парк-Экстенсион и Анжу, расположенных дальше на восток.

В центральных районах мегаполиса возобновление культурной и общественной деятельности после вынужденного перерыва, вызванного пандемией, может объяснить повышенный интерес к покупке недвижимости в этих секторах, говорит брокер по недвижимости Марджори Десмаршелье . « Это очень Центральный и очень оживленный сектор, и молодым специалистам он по-прежнему нравится, даже если они работают удаленно»,-отмечает она, имея в виду район Виль-Мари, где средняя цена продажи выросла на 5% в период с первого квартала 2022 года по декабрь. такой же период в этом году.

В этом контексте поиск доступной недвижимости в мегаполисе может оказаться сложной задачей. В течение последних двух лет Джудит Эбер пыталась найти недвижимость с тремя спальнями в хорошем состоянии в Монреале, в пределах километра от станции метро, но ее бюджет в 500 000 долларов ограничивает ее возможности.

До сих пор единственные объекты недвижимости, обнаруженные г-жой Эбер и ее супругом, которые учитывали бы их финансовые возможности, потребовали бы капитального ремонта, вариант, которого пара пытается избежать в контексте значительного роста затрат на строительство в Квебеке. « Это немного обескураживает”, – вздыхает начинающая покупательница. Я не думал, что с полумиллионом [в качестве бюджета] мы окажемся в такой ситуации».

Однако, несмотря на то, что на рынке недвижимости Монреаля наблюдается меньшая перекупленность, некоторые объекты недвижимости по-прежнему пользуются большим спросом. « На данный момент недвижимость в хорошем состоянии, отремонтирована, в целом находится в хорошем состоянии, несомненно, что она по-прежнему продается так же хорошо», – говорит брокер Шарлиз Амуссу из столицы ВИА дю Мон-Рояль.

Относительный рост популярности домов среди покупателей по сравнению с кондоминиумами, по-видимому, также способствовал среднему росту продажных цен в нескольких районах Монреаля, отмечает The Duty. Например, в Анжу, где подавляющее большинство объектов недвижимости, проданных в 2023 году, были кондоминиумами, это соотношение упало до 40% в первые месяцы 2023 года в пользу домов, проданных в этом секторе, для которых средняя цена продажи соответственно увеличилась на 57 %. Этот рост цен, со своей стороны, составил 21% в Ахунцик-Картьервилле, а также в округе Сен-Лоран, в то время как он достиг 20% в Дорвале, где отмечается рост продаж домов.

« Есть много семей, которые ищут дома, больше, чем раньше», – отмечает г-жа Десмаршелье. « Я думаю, что удаленная работа и возобновление работы в офисе на неполный рабочий день привели к тому, что людям понадобился дом с дополнительной комнатой»,-констатирует брокер по недвижимости. В более общем плане, « мечта « о приобретении резиденции для одной семьи остается » чрезвычайно привлекательной«, особенно для » молодых пар”, говорит Жерар Боде, профессор Школы городского планирования и ландшафтной архитектуры Университета Монреаля.

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Ольга Успенская

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