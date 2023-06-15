Учёные из Канады выяснили, сколько нужно тренироваться, чтобы быть довольным и спокойным

Ученые из Канады провели исследование, чтобы определить, сколько нужно тренироваться, чтобы быть довольным и спокойным. Их исследование показало, что тренировки должны быть регулярными и продолжительными.

Ученые из Канады провели исследование, чтобы определить, сколько нужно тренироваться, чтобы быть довольным и спокойным. Их исследование показало, что тренировки должны быть регулярными и продолжительными.

Ученые изучили данные более 1,2 миллиона людей, которые участвовали в опросах о своем здоровье и образе жизни. Они обнаружили, что люди, которые тренировались хотя бы 150 минут в неделю, чувствовали себя более довольными и спокойными, чем те, кто тренировался менее 150 минут в неделю.

Кроме того, ученые выяснили, что люди, которые тренировались больше 300 минут в неделю, чувствовали себя еще более довольными и спокойными. Однако, они отметили, что такое количество тренировок может быть непрактичным для большинства людей.

Исследование также показало, что люди, которые занимаются аэробными упражнениями, такими как бег или плавание, чувствуют себя более довольными и спокойными, чем те, кто занимается силовыми упражнениями.

Эти результаты подчеркивают важность регулярных тренировок для улучшения психического здоровья. Они также подчеркивают, что даже небольшие изменения в образе жизни, такие как увеличение количества тренировок, могут иметь значительный эффект на наше психическое здоровье.

В целом, исследование ученых из Канады подтверждает то, что многие уже знают: регулярные тренировки полезны для нашего физического и психического здоровья. Если вы хотите быть более довольным и спокойным, то постарайтесь заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю.