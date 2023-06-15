Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года

С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.

С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.

Расписание трансляций уикенда в Канаде: Пятница, 16 июня 13:30. Первая тренировка Гран-при Канады Формулы-1 17:00. Вторая тренировка Гран-при Канады Формулы-1 Суббота, 17 июня

12:30. Третья тренировка Гран-при Канады Формулы-1 16:00. Квалификация Гран-при Канады Формулы-1 Воскресенье, 18 июня

14:00. Гран-при Канады, гонка Формулы-1.