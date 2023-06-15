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Новости Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года

Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года

Виктория Христова Июн 15, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года отключены 28 Просмотров

С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.

С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.

Расписание трансляций уикенда в Канаде:

Пятница, 16 июня

13:30. Первая тренировка Гран-при Канады Формулы-1

17:00. Вторая тренировка Гран-при Канады Формулы-1

Суббота, 17 июня
12:30. Третья тренировка Гран-при Канады Формулы-1

16:00. Квалификация Гран-при Канады Формулы-1

Воскресенье, 18 июня
14:00. Гран-при Канады, гонка Формулы-1.

Глава «Ред Булл»Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от грядущего Гран-при Канады, который пройдёт с 16 по 18 июня в Монреале. Напомним, на предстоящем этапе австрийский коллектив может одержать сотую победу в Формуле-1.

«Трасса в Канаде является уникальной. Там всегда отличные гонки. И я считаю, что это особенный вызов. Там много участков, которые проходятся на небольшой скорости, а также пара скоростных шикан.

Чеко уже хорошо показывал себя там, и Макс тоже. Погода также является определяющим фактором. Мы приедем в Канаду с 99 победами, и у нас есть решимость заполучить сотую».

Напомним, действующим чемпионом Гран-при Канады является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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