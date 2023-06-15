Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года
Виктория Христова
Июн 15, 2023
Новости, Новости Канады
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С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.
С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.
Расписание трансляций уикенда в Канаде:
Пятница, 16 июня
13:30. Первая тренировка Гран-при Канады Формулы-1
17:00. Вторая тренировка Гран-при Канады Формулы-1
Суббота, 17 июня
12:30. Третья тренировка Гран-при Канады Формулы-1
16:00. Квалификация Гран-при Канады Формулы-1
Воскресенье, 18 июня
14:00. Гран-при Канады, гонка Формулы-1.
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