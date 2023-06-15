Всё более часты попытки уйти от налогов предоставлением ложных сведений о месте проживания

Уход от налогов путём предоставления ложных данных о месте проживания — Налоговое управление Квебека ведёт тщательные проверки.

Налоговая инспекция Квебека сообщает о том, что в этом году она столкнулась с резким увеличением предоставления ложных сведений о месте проживания налогоплательщиков. В этом налоговом сезоне на сегодняшний день зарегистрировано 137 случаев попыток предоставить ложные данные, тогда как в прошлом году таких случаев было всего лишь 17.

Как правило, управление получает данные об обмане, получая уведомления от лиц, которые разоблачают такие попытки. Чаще всего люди связываются с управлением, уведомляя его о письмах из квебекской налоговой, приходящих на их почтовый адрес и на фамилию человека, который в этом доме не проживает или же на адрес компании, которой по этому адресу нет. Управление не поясняет, почему виновники не потрудились договориться с жильцами. Но можно себе представить, сколько человек не забывают о договорённости и тем самым успешно уклоняются от налогов.

Почти все случаи касаются лиц, проживающих в районах, прилегающих к соседним провинциям — как правило, к Онтарио, — человек, проживающий в Гатино, указывает, что живёт в Оттаве, например. Причина подобных действий, которые нельзя обозначить иначе, как «мошенничество», понятны — в Онтарио налоги ниже, чем в Квебеке. Для человека с доходом выше 100 тысяч долларов в год, экономия на налогах при проживании в Онтарио может достигать 10 тысяч долларов.

Налоговики перешли к наступательным действиям и стали проверять подозрительные случаи, пользуясь другими доступными источниками, проверяя, где именно живёт налогоплательщик.

Пока же налоговое управление Квебека теряет миллионы доллларов в результате предоставления ложных данных о месте проживания налогоплательщика. Но всего на проверках и выявлении ложных сведений в предоставленных декларациях Квебек сумел вернуть 13,5 миллионов долларов с 2019 года, и налоговики уверены, что выявление фальшивых адресов позволит значительно увеличить возвращаемые суммы.