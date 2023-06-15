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Налоговая инспекция Квебека серьёзно взялась за уклонистов

Megan Jorgensen Июн 15, 2023 Бизнес, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Финансы Оставить комментарий 59 Просмотров

Всё более часты попытки уйти от налогов предоставлением ложных сведений о месте проживания

Уход от налогов путём предоставления ложных данных о месте проживания — Налоговое управление Квебека ведёт тщательные проверки.

Налоговая инспекция Квебека сообщает о том, что в этом году она столкнулась с резким увеличением предоставления ложных сведений о месте проживания налогоплательщиков. В этом налоговом сезоне на сегодняшний день зарегистрировано 137 случаев попыток предоставить ложные данные, тогда как в прошлом году таких случаев было всего лишь 17.

Как правило, управление получает данные об обмане, получая уведомления от лиц, которые разоблачают такие попытки. Чаще всего люди связываются с управлением, уведомляя его о письмах из квебекской налоговой, приходящих на их почтовый адрес и на фамилию человека, который в этом доме не проживает или же на адрес компании, которой по этому адресу нет. Управление не поясняет, почему виновники не потрудились договориться с жильцами. Но можно себе представить, сколько человек не забывают о договорённости и тем самым успешно уклоняются от налогов.

Почти все случаи касаются лиц, проживающих в районах, прилегающих к соседним провинциям — как правило, к Онтарио, — человек, проживающий в Гатино, указывает, что живёт в Оттаве, например. Причина подобных действий, которые нельзя обозначить иначе, как «мошенничество», понятны — в Онтарио налоги ниже, чем в Квебеке. Для человека с доходом выше 100 тысяч долларов в год, экономия на налогах при проживании в Онтарио может достигать 10 тысяч долларов.

Налоговики перешли к наступательным действиям и стали проверять подозрительные случаи, пользуясь другими доступными источниками, проверяя, где именно живёт налогоплательщик.

Пока же налоговое управление Квебека теряет миллионы доллларов в результате предоставления ложных данных о месте проживания налогоплательщика. Но всего на проверках и выявлении ложных сведений в предоставленных декларациях Квебек сумел вернуть 13,5 миллионов долларов с 2019 года, и налоговики уверены, что выявление фальшивых адресов позволит значительно увеличить возвращаемые суммы.

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