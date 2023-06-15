В Канаде ожидают на подмогу пожарных из Португалии и Испании

Пожарные из Португалии и Испании должны прибыть в Канаду для помощи в тушении лесных пожаров.

Пожарные из Португалии и Испании должны прибыть в Канаду для помощи в тушении лесных пожаров.

Ранее руку помощи протянули Канаде из Франции, США, Южной Африки. В настоящее время ситуация оценивается как самая тяжелая в XXI веке.

В провинции Альберта из своих домов эвакуированы 14 тыс. человек, в Квебеке — 7200. В стране с нетерпением ждут дождей, которые могут облегчить ситуацию, однако с дождем могут прийти и грозы.

Напомним, дым от канадских пожаров достиг США. В некоторых городах власти даже рекомендовали по возможности оставаться дома, чтобы поменьше дышать дымом.

140 португальских пожарных отправлено в Канаду для помощи в борьбе с лесными пожарами, заявило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны (ANEPC).

Отмечается, что для борьбы с самыми сильными лесными пожарами за последние 10 лет Канада запросила помощь у стран Европы. Наряду с португальским пожарными, в Канаду направились их коллеги из Франции и Испании.

Напомним, в 2023 году в Канаде к началу июня уже было зарегистрировано 2214 лесных пожаров. Считается, что пожароопасная обстановка будет оставаться высокой от июня до августа.