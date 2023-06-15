Выросли ли цены на недвижимость или снизились в вашем районе?

Безумие в сфере недвижимости, вызванное пандемией, оказало неодинаковое влияние не во всех регионах Квебека. За последний год в пригородах Монреаля — как на Северном, так и на Южном берегу-произошли наибольшие корректировки цен, такие как Ла-Гаспези и Иль — Де-Ла-Мадлен. В Нижнем Сен-Лоране цены, напротив, продолжали расти.

Безумие в сфере недвижимости, вызванное пандемией, оказало неодинаковое влияние не во всех регионах Квебека. За последний год в пригородах Монреаля — как на Северном, так и на Южном берегу-произошли наибольшие корректировки цен, такие как Ла-Гаспези и Иль — Де-Ла-Мадлен. В Нижнем Сен-Лоране цены, напротив, продолжали расти.

« В связи с последовательным повышением процентных ставок с прошлого лета цены упали на 19% в период с апрельского пика 2022 года по декабрь 2022 года», – констатирует Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).). « Но с тех пор они снова начали расти. “Таким образом, среднее снижение цен на жилье в Квебеке составляет всего 4% в период с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.

Несмотря на общую тенденцию, в начале этого года каждая десятая сделка завершилась с завышенной ценой. Это сопоставимо с тем, что было до пандемии, то есть с затишьем по сравнению с прошлым годом, когда каждая вторая сделка была перепродана. « Мы были на чрезвычайно высоком уровне, даже историческом”, – отмечает аналитик.

Выросли ли цены на недвижимость рядом с вами или, наоборот, снизились ? Служба получила данные о продажах домов на одну семью и кондоминиумов, проведенных на Centris в период с 1 января по 31 марта 2022 и 2023 годов.

Остров Монреаль в целом кажется защищенным от коррекции цен, с которой столкнулись его пригороды. Чарльз Брант отмечает, что, вернувшись в офис в гибридном режиме или на полную ставку, люди становятся более осторожными при покупке дома вдали от своего рабочего места. « Люди более рациональны. И некоторые поняли, что они не созданы для жизни за пределами городских центров” »

В пригородах и на окраинах мегаполиса цены, которые снизились, заставляют эксперта сказать, что скачок, произошедший в прошлом году, был, вероятно, слишком большим. Именно в пригороде Монреаля перегрев был самым сильным год назад.

« То, что мы наблюдали во второй половине 2022 года, – это коррекция цен, вызванная исчезновением на некоторое время явления перекупленности. Это означает, что внезапно уплаченные цены были скорректированы с учетом объявленных цен», – объясняет Чарльз Брант.

Среди мест, где произошла наибольшая корректировка цен, на Южном берегу находятся Сен-Ламбер (-35 %) и Сен-Констан (-29 %). С другой стороны мегаполиса, район Дюверне (-25%) в Лавале и сектор равнина (-20%) в Терребонне зафиксировали наибольшее снижение в прошлом году.

Напротив, цены на продажу недвижимости, проведенную в первом квартале 2023 года в районах Сен-Лоран и Ахунчик-Картьервиль, были на 21% выше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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