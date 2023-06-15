Достопримечательности района Шодьер-Аппалачи – поездка на 1 день и больше

Турпоездка в район Шодьер-Аппалачи — интереснейшие достопримечательности

Почему бы не посетить район Chaudière-Appаlaches, всего лишь несколько часов пути от Монреаля и прямо перед стенами Квебека.

Многие не знают о привлекательности для туризма района Chaudière-Appalaches, который находится на «южном» берегу Сен-Лорана, напротив города Квебек, до которого из Монреаля можно добраться до несколько часов.

Приводим самые интересные достопримечательности района, привлекающие как детей, так и взрослых. Этот спиок любезно предоставлен Управлением Туризм Шодьер-Аппалач:

Зоопарк Миллер. В этом зоопарке можно кормить животных, можно общаться с тигрицей Шейрой, с лосем Альфредом, с лемурами, лисами, волчицами, кенгурв, львом, медведем и волками… Экскурсоводы рассказывают об особенностях жизни и поведения животных. Регулярно проводятся игры и самые разные интересные встречи. Парк Южного Массива (Parc du Massif du Sud). В этом природном парке можно отдыхать и зимой, и летом. Если зимой здесь туристы выбирают лыжи, то летом можно кататься на горном велосипеде, пройти по дороге, проложенной в кронах деревьем и просто засесть в засаду и поджидать птиц или зверей. Парк Водопадов реки Шодьер (parc des Chutes-de-la-Chaudière). В этом парке можно любоваться водопадами высотой в 35 метров, а навесной мостик проложен на высоте 23 метров. В парке оборудованы площадки для пикников, есть отдельный парк для детей. Проложены велосипедные дорожки. Туристический городок Saint-Jean-Port-Joli. В этом городе много парков, музеев, галерей, представляющих произведения искусства. Город красив сам по себе, и в нём есть старинные здания, построенные в 18 и 19 веках (местная церковь была открыта в 1779 году!). Национальный исторический музей Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais. Это историческое место рассказывает об истории иммиграции — в былые времена на этом острове проходили карантин прибывающие в Канаду иммигранты. Здесь много интересных экспозизций, а на остров попадают после живописной поездки на катере. Парк Аппалачи (parc des Appalaches). В этом парке более 140 километров пешеходных тропинок. Здесь можно взять напрокат лодки и яхты, а зимой совершать лыжне прогулки. Для подростков моложе 17 лет и для детей вход в парк бесплатен. В парке можно провести ночь в местных постоялых дворах. Собачкам вход разрешается! Архипелаг Isle-aux-Grues — этот архипелаг можно посетить либо совершив переход по воде на пароме, либо долетев до него на самолёте. В нём располагается природный заповедник Jean-Paul-Riopelle. Не забудьте попробовать копчёного осетра — местный фирменный деликатес. По главному острову можно совершить велосипедную прогулку, а ночь остановиться в индейском шалаше. Набережная Paquet в Леви. Эта набережная неизменно вызывает интерес туристов. Из города Квебек добраться до неё можно менее, чем за полчаса. С неё открывается замечательный вид на столицу Квебека, на ней оборудованы 160 небольших фонтанов. Domaine Joly-de-Lotbinière – речь о большом тихом саде, где можно любоваться птицами, гулять по тропинкам, проложенным в вековом лесу, просто посидеть на берегу реки. Велосипедный маршрут Des Anses – 15 километров вдоль берегов Сен-Лорана. Грандиозная панорама. Велосипедная дорога связана с известной велосипедной дорогой Cycloroute de Bellechasse. Cycloroute de Bellechasse. Эта велосипедная дорога длиной 74 километра проходит по живописнейшим местам района. Перепады высот незначительные, дорога полностью асфальтирована, а в середине её установлена памятная стена с десятками велосипедов. Национальный парк Frontenac. На территории парка находится озеро Grand Lac Saint-François, в нём проложены пешеходные и велосипедные дорожки, на берегу озера есть пляж, есть кемпинг, можно взять напрокат каноэ или лодку. Cache à Maxime – место, в котором можно провести несколько ночей, совершая вылазки по окружающим достопримечательностям. 47 обустроенных номеров, 30 шале, спа, рестораны, залы приёмов, бассейн-пляж. Ферма и пивзавод Frampton. Здесь выращивается хмель, производится домашнее пиво, а местные сорта завоевали десятки призов на конкурсах пива. Woodooliparc – парк, в котором живут 130 динозавров, все в естественную величину, можно пргуляться по джунглям и понаблюдать за динозаврами! Выставка палеонтологии. А зимой, с ноября, здесь открывается деревня Деда Мороза, тропинки освещаются фонариками самых разных цветов.