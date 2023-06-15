В Канаде и США животные страдают от дыма лесных пожаров

Дым от интенсивных лесных пожаров, охвативших Канаду, распространился на юг США. В связи с этим американские ветврачи призвали владельцев животных соблюдать меры предосторожности и обеспечить безопасность своих питомцев.

Дым от интенсивных лесных пожаров, охвативших Канаду, распространился на юг США. В связи с этим американские ветврачи призвали владельцев животных соблюдать меры предосторожности и обеспечить безопасность своих питомцев. Об этом сообщается в публикации на сайте Американской ассоциации ветеринарной медицины (AVMA).

Как пишет AVMA со ссылкой на официальные заявления канадских экспертов, в начале июня существенно возросла интенсивность лесных пожаров, более половины из них полностью вышли из-под контроля. В результате было объявлено об эвакуации более 26 тыс. человек из некоторых регионов Канады.

На этой неделе уровень содержания твердых частиц в воздухе в районе штата Нью-Йорк, а также ряда других американских штатов, достиг опасного уровня. «Риски, связанные с плохим качеством воздуха, аналогичны как для людей, так и для их питомцев и влияют в основном на работу сердца и легких. Люди могут носить маски на открытом воздухе, что поможет свести к минимуму вдыхание мелких твердых частиц, однако у домашних животных такой возможности, к сожалению, нет», – цитирует AVMA слова доктора Эли Коэн из Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета.

Как сообщает AVMA, ветврачи в США отметили всплеск случаев затрудненного дыхания у кошек и собак. При этом случаи участились не только среди животных с респираторными и сердечными заболеваниями, но и среди вполне здоровых особей. По словам ветврачей, больше всего от дыма страдают собаки брахицефальных пород (бульдоги, пекинесы, мопсы и другие), щенки и пожилые собаки. Кроме того, дым особенно опасен для домашних птиц, в частности различных видов попугаев.

«Под воздействием дыма у животных может возникнуть раздражение носа, горла, глаз, появиться краснота и слезоточивость. Дым также может вызвать кашель, рвотные позывы, учащенное или затрудненное дыхание даже в состоянии покоя», – сказала доктор Эли Коэн. Для сглаживания негативных эффектов специалисты рекомендуют по возможности держать домашних животных в закрытых помещениях с применением очистителей воздуха.

Также отмечается высокая чувствительность к дыму среди лошадей. Их владельцев призвали отказаться от верховой езды и свести к минимуму физические нагрузки, постоянно смачивать сено и подстилку, регулярно чистить поилки и сразу же обращаться к ветврачу при появлении у лошади кашля, выделений из носа или затрудненного дыхания.