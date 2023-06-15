Канада поменяла позицию в отношении бездымных продуктов

Власти Канады обновили информацию об использовании электронных устройств доставки никотина в борьбе с курением.

Власти Канады обновили информацию об использовании электронных устройств доставки никотина в борьбе с курением. Новые рекомендации были опубликованы на сайте правительства Канады в категории «Вейпинг и отказ от курения», где учреждение объяснило гражданам, почему отказ от курения и полный переход на никотиновые продукты, исключающие процессы сжигания, менее вреден. Более того, этот метод может помочь взрослым курильщикам в борьбе с сигаретной зависимостью.

В опубликованном материале органы здравоохранения Канады отмечают, что взрослые, которые курят, а затем полностью переходят на бездымные продукты, снижают воздействие вредных химических веществ содержащихся в сигаретном дыме. В результате исследований именно у этих людей наблюдаются значительные улучшения здоровья и даже возможность полного отказа от курения. Утверждается, что электронные системы доставки никотина более эффективны, чем никотинозаместительная терапия, которая включает использованиеникотиновой жевательной резинки, таблеток или спреев.

Согласно исследованиям, никотин естественным образом содержится в нескольких растениях, в том числе в табаке. Хотя он вызывает привыкание и представляет определенный риск для здоровья, никотин не является канцерогеном и не является основной причиной болезней, связанных с курением. С другой стороны, сигаретный дым содержит много химических веществ, вызывающих заболевания, в том числе рак, болезни сердца и легких. Основное отличие сигарет от вейпинга заключается в исключении процесса горения, в основе устройств лежит система нагрева, выделяющая никотиновый аэрозоль. Таким образом, они не производят более 7000 химических веществ, содержащихся в табачном дыме, не содержат смол и угарного газа, а уровень потенциально вредных веществ ниже.