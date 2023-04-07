Битва за залив Святого Лаврентия в 1942 году – попытки немцев сорвать снабжение Европы из США и Канады. Действия подлодки U-517

Из истории Канады. Как проходила военная кампания на море у берегов Канады в 1942 году.

На 1942 год немецкое командование поставило перед германским подводным флотом четкую цель: Сорвать снабжение Европы из США и Канады. Эти поставки стали выжнейшим элементом в обеспечении фронта (Британии и СССР) оружием, боеприпасами, военной техникой, запачастями, горючим, продовольствием. Вторым направлением действий подводного флота немцев стали попытки срыва поставок из Южной Америки в Северную (руды, продовольствие и т.д.)

Поэтому Германия и придавала такое значение действиям своих подлодок в Атлантике.

Только за первую половину 1942 года года и только у берегов Северной Америки – Канады и США – было потоплено около 200 торговых судов союзников (не считая сотен военных кораблей и торговых судов, которые были потоплены вне прибрежной акватории Северной Америки). За это же время союзники в прибрежных районах утопили 14 немецких подводных лодок (1 у Панамы, 1 у Венесуэлы, 2 у Кубы, 5 около побережья США и 5 в северных водах).

Десятки из погибших союзных судов были потоплены у канадских берегов, где порты Квебека, Галифакса и Сиднея были базами сосредоточения атлантических конвоев. Причём три торговых судна были потоплены прямо в заливе Св. Лаврентия на виду города Квебек, между островом Орлеан и городом.

8 августа 1942 года капитан второго ранга Пауль Хартвиг (Paul Hartwig), командир подводной лодки U-517 вышел из Киля с приказом войти в залив Святого Лаврентия и уничтожать союзные корабли.

26 августа U-517 вошла в залив. В этот же день она обнаружила конвой, вышедший только что в Гренландию и атаковала его двумя торпедами, потопив транспорт «Chatham». Успешно уйдя от преследования, 27 августа Гартвиг вновь атаковал тот же конвой, утопив американский эсминец.

29 августа, после полуторадневных беспрестанных маневров, Гартвиг вышел к квебекскому острову Антикости, в заливе Святого Лаврентия, где потопил канадский пограничный катер.

Лодка Гартвига снова ушла в залив и история повторяется – лодка обнаруживает союзный конвой, атакует его в надводном состоянии, пользуется ошибкой конвоя, принявшего ее за свою подлодку и топит транспорт «Donald Stewart», а затем тральщик «Weyburn». Будучи поврежденной в бою артиллерийскими снарядами, лодка погружается в аварийном состоянии и проводит, выжидая, на дне двое суток.

5 сентября Гартвиг выходит к району Гаспези, в 250 милях от столицы Квебека. На следующий день он атакует конвой Квебек-Сидней и топит торговый корабль и вспомогательное судно. Затем в течение нескольких часов успешно уклоняется от серий атак глубинными бомбами с двух кораблей охранения.

После чего, лодка вновь атакует тот же конвой, который не может больше терять время на охоту за лодкой. Построившись в две колонны, союзные корабли продолжает путь. Гартвиг входит между колоннами и выпускает три торпеды. Все три попадают в три боевых корабля охранения и топят их! Преследования почти нет, так как последний корабль вертится вокруг транспортов, не осмеливаясь их покинуть и оставить беззащитными (на его отход рассчитывал немец, надеясь уничтожить и транспорты, но командир корабля охранения поступил правильно).

11 сентября U-517 выходит к порту Римуски и уничтожает двумя торпедами корвет «Charlottetown».

В ночь с 15 на 16 сентября Гартвиг нападает на очередной конвой Квебек-Сидней и за 2 минуты боя топит два корабля охранения (английский и канадский) и повреждает транспорт. Как и прежде, он вклинивается в центр колонн. Затем аккуратно встает под горящий транспорт и выжидает. На следующее утро конвой теряет в ходе торпедных атак два транпорта. Но позже Гартвиг отрицал, что их потопил он. По словам Гартвига, его лодка отошла к берегу и стояла чуть ли не у самой суши в это время. Кто потопил эти суда осталось загадкой (возможно, U-165, позже потопленная).

Но в ходе последних атак на лодке был разбит аппарат опреснения воды и поэтому, по словам командира, «нам пришлось отказаться от утреннего кофе».

Исчерпав весь запас торпед, Гартвиг спокойно выходит из залива и возвращается в порт приписки Киль. К этому времени в Канаде он и его подлодка получили прозвище “Ужас Св.Лаврентия” (Terror du Saint-Laurent).

За месяц боев в непосредственной близости от его лодки взорвались 27 глубинных бомб и 118 глубинных гранат (согласно подсчетам самих немцев).

После ремонта и короткого отдыха U-517 вновь отправляется к берегам Канады. Но на сей раз удача немцев оставила В ноябре 42 года союзные самолеты обнаружили Гартвига в его последнем боевом походе на пути к Канаде, а английский флот, высланный на охоту за самым лучшим на тот момент немецким подводником, потопил его лодку, взяв в плен весь экипаж.

Еще в сентябре 42 года Гартвига прозвали «ужасом Святого Лаврентия». До конца войны он находился в плену, а затем вернулся в Германию, где служил во флоте ФРГ. Приезжал в Канаду, где читал лекции курсантам ВМФ Канады.

За время войны с 1 сентября 39 года до начала мая 1945 года канадские корабли и торговые суда перевезли 181 миллион 643 тысячи 180 тонн военных грузов из США и Канады только в Европу, совершив 25 343 боевых похода. Они потеряли крупных 22 боевых корабля и свыше сотни торговых судов (не считая шаланд, десантных кораблей и вспомогательных судов, где потери были тоже большими). В море погибли 1797 военных моряков. Гражданских моряков погибло около 3 тысяч.

Источник: Lointans navires, Ottawa, 1953 год. Официальный отчет ВМФ Канады о действиях U-517 и канадского флота.