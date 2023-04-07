Несколько личных впечатлений от монреальцев и им сочувствующих по поводу бури 5 апреля и её последствий

Ледяная буря в Квебеке и её последствия, глазами монреальцев. И не забудьте поделиться собственными впечатлениями, людям интересно, и в истории останется.

Выборка, разумеется, далеко не полная. Если хотите поделиться собственными воспоминаниями, милости просим оставлять комментарии. Затем мы их добавим в текст.

Мы собрали несколько свидетельств жителей города, коротких рассказов о том, как развивались события и как они развиваются и до сего момента. Перед вами – отдельные выдержки из рассказов:

Услышали испуганный возглас и грохот падения. Бросились к окну. Оказалось, по тротуару женщина прогуливала собаку, и на них свалилась ветка. Хорошо, что не самая большая, но женщину оцарапало, собачка не пострадала. С одной стороны, кто ж ходит по льду, когда деревья падают, с другой стороны, что делать, если собаку вывести надо.

У моего мужа и у мужа сестры на работе нет света, всех отпустили. А по соседству у нас дерево упало на крышу дома. Березка такая была красивая…

( Утро 6 апреля ) Телефоны не работают, а Интернет у нас есть. Мой телефон вообще не соединяется, а у мужа медленно-медленно, но можно позвонить. А компания одна и то же, сидим в одной комнате.

) Телефоны не работают, а Интернет у нас есть. Мой телефон вообще не соединяется, а у мужа медленно-медленно, но можно позвонить. А компания одна и то же, сидим в одной комнате. Машину чуть дальше в квартале дерево просто раздавило. Хозяин плачет, вокруг ходит.

Сидим при свечах, ничего не работает, все окна в домах вокруг тоже тёмные.

Приехал на работу, а там объявление, что не работаем из-за отстутствия света. Выругался, неужели предупредить нельзя было. Вернулся домой, через полчаса на телефоне послание: – “Дозвониться не можем, сегодня не работаем, не приезжайте”. Оказывается, начальница оставила послание за полчаса до того, как я выехал на работу, а пришло оно через полтора часа.

В нашей библиотеке (Ville-Mont-Royal) ток пропал неожиданно, люди не смогли выйти, там двери на электричестве. Так пришлось ломать задние двери. Так не должно быть, а вдруг пожар? Хотя, может быть, там завалило деревом выход. Тоже нельзя.

( 7 апреля утро ). У нас на West Island перспектива туманная о сроках восстановления, не работает ничего, только светофоры на съезде с хайвеев работают на бензиновых генераторах.

). У нас на West Island перспектива туманная о сроках восстановления, не работает ничего, только светофоры на съезде с хайвеев работают на бензиновых генераторах. Моя семья спала в шапках. Камин, единственный источник тепла – не справляется.

Связь телефонная глючит постоянно, неустойчивая и некачественный. Поговорить нельзя, часто неразборчиво. Видимо ближайшие вышки- ретрансляторы тоже без электричества.

Еду готовим на гриле на углях во дворе, плита же не работает до сих пор.

Живём в Côte-des-Neiges, без света уже третий день. Но что-то там чинят, машины рабочие ездят.

У нас не только еду не приготовить, но и ближайшие рестораны и кафе не работают. Магазины тоже не работают рядом. Придётся в Костко ехать, он работает.

Напротив школа. Только что приехали машины, штук пять, весь древесный мусор убрали и уехали. А у нас перед домом деревья валяются, очередь до нас не дошла. Чуть окно не выбило, когда одно падало.

По телевизору выступала шеф Гидры, предупредила, что катаклизмов будет в мире всё больше, к этому всё идёт. Так что не успокаиваемся, худшее впереди.