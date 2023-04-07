А не отправиться ли в круиз? Подальше от бесконечной квебекской зимы? А и отправимся! Но полезно кое-что знать

Полезные сведения о круизах. Подумайте о том, что путешествие по океану с заходом в разные страны и города – далеко не самое плохое времяпровождение.

Так, хочется отдохнуть от льда и метелей? Ледяные бури надоели? Тогда напоминаем, что с апреля круизные корабли станут бороздить безбрежные воды Сен-Лорана (он же река Святого Лаврентия), заходя в город Квебек и поднимаясь по реке вплоть до Монреаля. Пора позаботиться о выборе направления, ценах и заказе билетов.

Круизы из Монреаля будут отправляться на север – в Сагне, где туристов поджидают кровождадные киты, затем следовать на юг – через Ньюфаундлен, Новую-Шотландию, Нью-Йорк, плоть до Майями и Багам. Как правило, круизные походы длятся от семи суток до нескольких недель. И часто, если судно выходит из Монреаля или Квебекграда, оно доходит до конечного пункта в Майями, откуда возвращаться надо на самолёте. Впрочем, при покупке круиза билет на обратный путь приобретается в пакете.

Цены на такие путешествия разнятся от тысячи долларов (по меньшей мере, такие суммы фигурируют в рекламе, хотя, наверняка, там есть подводные камни – каюта без окон или же не учитана стоимость еды и прочее), до 25 тысяч долларов, но это уже люксовые каюты и походы в Европу или же в Тихий океан. Как правило, суммы для среднего квебекского жителя всё же “подъёмные”.

И если вы задумываетесь над тем, где провести отпуск, согласитесь, что океанский круиз – не самый плохой вариант. В ходе раздумий учтите следующие моменты, которые помогут вам принять решение:

Отменены полностью круизы, известные под названием Cruise to nowhere – Круиз в никуда. Раньше можно было приобрести билет на круиз, который не имел никакой конечной цели – корабль бороздил океанские просторы, менял маршрут, проходил у берегов неожиданного для пассажира направления и тому подобное. Не ищите такие круизы. Их больше нет. Запрет введён по соображениям безопасности.

Большая часть судоходных круизных компаний отменила противоквидные меры, но не все. И эти меры могут в любой момент вернуть снова, как мы понимаем. Поэтому, если вы не вакцинированы, проверьте перед покупкой круиза, берут ли в путешествие невакцинированных.

То же касается тестирования на Ковид. Хотя компании стали отменять тестирование при посадке или же требование предъявить сертификат с отрицательной реакцией на Ковид, всё же выборочные проверки не отменены, да и общее тестирование может быть в любой момент возобновлено. К этому надо быть готовым.

На борту теперь запрещены пластиковые бутылки. Касается ли это всех круизов, сложно сказать, но самые известные компании такие бутыли запретили и ввели картонные бутылки. То же касается и флаконов шампуня, коктейльных палочек, упаковок и прочего. Если картонные бутылочки не нравятся, будьте готовы к переживаниям.

Вводятся новые правила отдыха в местах остановки. Местные власти теперь имеют право ограничивать количество туристов с одного круизного судна, которые отправляются на экскурсию – от пляжей до посещения музеев. Эти ограничения устанавливаются из-за желания местных властей уменьшить нагрузку на жителей. Вряд ли это требование серьёзно ударит по пассажирам, но места в экскурсионном автобусе, отправляющемся в конкретную поездку могут быть ограничены.

Большая часть круизных компаний запретила использование любительских дронов. Причина – обеспечение безопасности как пассажиров и членов экипажа, так и портовых сооружений. Поэтому дрон лучше с собой не берите, или же уточните при покупке билета, можно ли им пользоваться.

Интернет в круизах чаще всего платный или же ограничен. Бесплатный доступ может быть включён в стоимость, тогда об этом предупреждают. Но уточните при покупке билета, если не хотите отдохнуть от общения с миром – известны случаи, когда турист платил по 25 долларов в день за безлимитный доступ (в день!), хотя, как правило, цены, всё же, поменьше, но долларов 10-12 в день – запросто.

По поводу пребывания на борту, надо заметить, что в 2023 году практически все круизные компании ввели нововведения – если раньше только отдельные компании практиковали отключение света в каютах, если люди из кают выходили и из запирали (магнитным ключом), то теперь эта политика распространилась на все суда. Особых неудобств не доставляет, конечно, но при выходе из каюты можно свет не выключать, он сам выключится (и телевизор тоже). А вот маленький холодильник будет работать, не волнуйтесь о температуре напитков.

Если ничего из вышеперечисленного вас не пугает, отправляйтесь в путешествие по морю! Вам понравится!