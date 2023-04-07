Как наше эмоциональное состояние влияет на боль и определяет её

От каких именно эмоциональных переживаний зависят те или иные боли в разныз частях нашего организма.

На самом деле, конечно, каждый раз, когда в нашем организме что-то заболевает, от зубов до живота, то боль непосредственно влияет на наши эмоции, об этом даже и говорить не приходится. Но наши переживания, связанные с окружающим миром, от реакции на события в разных странах до отношений в семье, не только влияют на боль, но и могут и вызвать её. По мнению врачей, следующие моменты, связанные с болезненными ощущениями, часто вызываются эмоциональным состоянием, стрессом, переживаниями:

Боль в спине. Очень часто, если вдруг начинает болеть спина, это явление связано тяжелой психической нагрузкой. От слишком большой загруженности на работе, до ощущения беспомощности перед лицом массы семейных задач. Чем больше стресс, тем больше вероятность заболевания спины. И наоборот, чем лучше человек справляется со стрессом, чем лучше контролирует эмоции, тем реже и меньше он испытывает боли в спине. Никакого чуда нет – процесс определяется спинным нервом.

Очень часто, если вдруг начинает болеть спина, это явление связано тяжелой психической нагрузкой. От слишком большой загруженности на работе, до ощущения беспомощности перед лицом массы семейных задач. Чем больше стресс, тем больше вероятность заболевания спины. И наоборот, чем лучше человек справляется со стрессом, чем лучше контролирует эмоции, тем реже и меньше он испытывает боли в спине. Никакого чуда нет – процесс определяется спинным нервом. Головная боль. Очень часто голова заболевает из-за нервного перенапряжения. Оно ведёт к повышению давления, и эффект передаётся в затылок, в виски и в лобную часть. Помогают обезболивающие таблетки, отдых, но, конечно, лучше всего избегать стрессовых состояний.

Очень часто голова заболевает из-за нервного перенапряжения. Оно ведёт к повышению давления, и эффект передаётся в затылок, в виски и в лобную часть. Помогают обезболивающие таблетки, отдых, но, конечно, лучше всего избегать стрессовых состояний. Боли в желудке. Хотя желудок часто болит в результате плохой или неподходящей для конкретного человека еды, но регулярно боли могут возникать и из-за того, что желудок не в состоянии «переварить» какой-то печальный момент. В желудке человека есть примерно двести миллионов нейронов, которые отражают и эмоциональное состояние человека. Если анализы не показывают никаких нарушений в пищеварении, то нет сомнений — желудок регулярно болит по причине стресса, тогда нужна психотерапия.

Хотя желудок часто болит в результате плохой или неподходящей для конкретного человека еды, но регулярно боли могут возникать и из-за того, что желудок не в состоянии «переварить» какой-то печальный момент. В желудке человека есть примерно двести миллионов нейронов, которые отражают и эмоциональное состояние человека. Если анализы не показывают никаких нарушений в пищеварении, то нет сомнений — желудок регулярно болит по причине стресса, тогда нужна психотерапия. Болят мускулы. Как правило, мускулы заболевают от неправильных физческих действий (излишняя нагрузка, неправильное перераспределение веса и прочие), хотя могут болеть и в после добровольной нагрузки, и тогда боль даже приятна. Но если мускулы болят, а вы никак не можете связать эту боль с физической нагрузкой, то вполне возможно, виною стали эмоциональные переживания (но если боли регулярны, возможно речь о хроническом заболеваний, надо показаться врачу).

Как правило, мускулы заболевают от неправильных физческих действий (излишняя нагрузка, неправильное перераспределение веса и прочие), хотя могут болеть и в после добровольной нагрузки, и тогда боль даже приятна. Но если мускулы болят, а вы никак не можете связать эту боль с физической нагрузкой, то вполне возможно, виною стали эмоциональные переживания (но если боли регулярны, возможно речь о хроническом заболеваний, надо показаться врачу). Зубная боль и боль в дёснах. Многие эксперты считают, что боль в зубах и в дёснах, как правило, провоцируется эмоциональным состоянием, связанным с ощущением беспомощности в попытках установить вербальный контакт с близкими. Проще говоря, если общаться в разговоре с близким человеком не получается, то мозг передаёт сигнал неудачи в область рта, тревожа зубы и челюсть. Если наладить общение, если найти пути нормального общения, боль утихнет. Мы все знакомы с явлением «он так испереживался, что заныли зубы». Но, конечно, зубы могут заболеть и просто потому, что испортились.

Многие эксперты считают, что боль в зубах и в дёснах, как правило, провоцируется эмоциональным состоянием, связанным с ощущением беспомощности в попытках установить вербальный контакт с близкими. Проще говоря, если общаться в разговоре с близким человеком не получается, то мозг передаёт сигнал неудачи в область рта, тревожа зубы и челюсть. Если наладить общение, если найти пути нормального общения, боль утихнет. Мы все знакомы с явлением «он так испереживался, что заныли зубы». Но, конечно, зубы могут заболеть и просто потому, что испортились. Боль в руках. Как правило, руки (ладони) болят как психосоматический ответ на невозможность контролировать себя и принимать продуманные решения. Напряжение, замороженность, зуд, желание постоянно сжимать кулаки — явление может проявляться по-разному. Опасность его в том, что при регулярных болях в ладонях может начаться артроз даже в достаточно юном возрасте.

Как правило, руки (ладони) болят как психосоматический ответ на невозможность контролировать себя и принимать продуманные решения. Напряжение, замороженность, зуд, желание постоянно сжимать кулаки — явление может проявляться по-разному. Опасность его в том, что при регулярных болях в ладонях может начаться артроз даже в достаточно юном возрасте. Боли в шее свидетельствуют о тупике в исполнении принятых решений. Опять же, никакой магии здесь нет. Голова — источник идей, тело — исполнитель. Если вы ощущаете невозможность выполнить задуманное, то напряжение и блокировка мозгом тела идут через шею, и ощущение беспомощности выливается в шейную боль (объяснение, возможно, просто разговорное, но понятное, а мы не на уроке на медфакультете).

свидетельствуют о тупике в исполнении принятых решений. Опять же, никакой магии здесь нет. Голова — источник идей, тело — исполнитель. Если вы ощущаете невозможность выполнить задуманное, то напряжение и блокировка мозгом тела идут через шею, и ощущение беспомощности выливается в шейную боль (объяснение, возможно, просто разговорное, но понятное, а мы не на уроке на медфакультете). Болят плечи. И, опять же, эта боль напрямую связана с эмоциями. Это, как правило, отражение тяжёлой эмоциональной нагрузки — человеку невыносимо «нести в себе» тяжесть какого-то события, и эта боль передаётся в плечи.

И, опять же, эта боль напрямую связана с эмоциями. Это, как правило, отражение тяжёлой эмоциональной нагрузки — человеку невыносимо «нести в себе» тяжесть какого-то события, и эта боль передаётся в плечи. Боль в бедре или в обеих бёдрах. Как правило, она начинается, когда мозг ощущает необходимость сопротивляться изменениям. То есть, головой мы понимаем, что надо что-то резко изменить, а сердце не хочет перемен. И эти чувства выливаются в бедренную боль. Помогает часто просто составление списка собственных проблем — короткого или длинного. И затем надо пытаться проблемы решать, по одной, а не скопом.

Как правило, она начинается, когда мозг ощущает необходимость сопротивляться изменениям. То есть, головой мы понимаем, что надо что-то резко изменить, а сердце не хочет перемен. И эти чувства выливаются в бедренную боль. Помогает часто просто составление списка собственных проблем — короткого или длинного. И затем надо пытаться проблемы решать, по одной, а не скопом. Боль в коленях или в одной коленке. Если боль не связана с полученной трамвой или резкими и неожиданными физическими нагрузками, то болью в коленях мозг даёт человеку понять, что тот стоит перед серьёзной дилеммой — принять ли развитие событий или отрицать их. В принципе, отличий от причин боли в бёдрах мало.

И, конечно же, рецепт всегда один, хотя исполнить его бывает ой, как нелегко — свести к минимому, а то и полностью избавиться от стрессовых ситуаций.