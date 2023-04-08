Пасха знаменует воскресение Иисуса Христа

Пасха — самый важный праздник и самый отмечаемый день в христианской религии после Рождества. В 2023 году у католиков Пасхальное воскресенье приходится на 8 апреля.

Первоначально в дни современной Пасхи праздновали возвращение весны, а затем праздник становится еврейским праздником Песах, который празднует освобождение еврейского народа от египетского рабства, и в дни Песаха должен был воскреснуть Иисус. Позже традиции переняла молодая христианская религия.

Никейский собор 325 года установил дату Пасхи в день весеннего равноденствия, чтобы отличить ее от еврейского праздника. Именно с этого момента праздник Пасхи входит в число христианских, так называемых “подвижных” праздников (как, кстати, Вознесение и Пятидесятница), то есть, точная дата меняется от года к году, и праздник может выпадать на любой день период с 22 марта по 25 апреля. И всё зависит от небесного календаря: воскресенье после первого полнолуния, происходящего во время или после весеннего равноденствия, является днем ​​Пасхи. Между прочим, формулу выявления даты Пасхи для конкретного года разработал немецкий математик Карл Фридрих Гаусс.

Некоторые из наших сегодняшних традиций празднования Пасхи восходят к древним весенним праздникам, например, распространение пасхальных яиц засвидетельствовано как весеннее подношение среди римлян и египтян, которые украшали скорлупу узорами. Возможно, эта традиция восходит к весеннему гнездованию птиц и означает возвращение жизни на Землю.

Не следует забывать, что Пасхальному воскресенью предшествует Вербное воскресенье, отмечаемое на неделю раньше. Этот праздник, первый день Страстной недели, напоминает о входе Христа в Иерусалим. Когда Иисус проходил мимо, толпа бросала пальмовые ветви, отсюда и слово Рамо. В это Вербное воскресенье прихожане должны взять ветку самшита, падуба, лавра или оливкового дерева и благословить ее как символ Божьей защиты. Вербное воскресенье — первый день Страстной недели.

Затем Великий четверг знаменует окончание поста и Великого поста. В тот вечер мы разделяем хлеб (Тело Иисуса) и вино (Кровь Иисуса) в память о Тайной вечере, последней трапезе Христа.

За Великим четвергом следует Страстная пятница, день траура, потому что в этот день умер Иисус. В полдень Страстной пятницы воспоминаются Страсти Христовы, его мучения.

В Великую Субботу ничего не празднуется до наступления темноты. Церковь убрана, скиния опустошена. Вечером Пасхальное бдение, самый большой праздник в году: в честь воскресшего Христа.

Наконец, в пасхальное воскресенье воскресение празднуется за семейной трапезой.

И, конечно же, не будем забывать, что Пасха выпадает на разные дни у православных и у католиков с протестантами.