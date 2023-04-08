Пасха знаменует воскресение Иисуса Христа
Первоначально в дни современной Пасхи праздновали возвращение весны, а затем праздник становится еврейским праздником Песах, который празднует освобождение еврейского народа от египетского рабства, и в дни Песаха должен был воскреснуть Иисус. Позже традиции переняла молодая христианская религия.
Никейский собор 325 года установил дату Пасхи в день весеннего равноденствия, чтобы отличить ее от еврейского праздника. Именно с этого момента праздник Пасхи входит в число христианских, так называемых “подвижных” праздников (как, кстати, Вознесение и Пятидесятница), то есть, точная дата меняется от года к году, и праздник может выпадать на любой день период с 22 марта по 25 апреля. И всё зависит от небесного календаря: воскресенье после первого полнолуния, происходящего во время или после весеннего равноденствия, является днем Пасхи. Между прочим, формулу выявления даты Пасхи для конкретного года разработал немецкий математик Карл Фридрих Гаусс.
Некоторые из наших сегодняшних традиций празднования Пасхи восходят к древним весенним праздникам, например, распространение пасхальных яиц засвидетельствовано как весеннее подношение среди римлян и египтян, которые украшали скорлупу узорами. Возможно, эта традиция восходит к весеннему гнездованию птиц и означает возвращение жизни на Землю.
Не следует забывать, что Пасхальному воскресенью предшествует Вербное воскресенье, отмечаемое на неделю раньше. Этот праздник, первый день Страстной недели, напоминает о входе Христа в Иерусалим. Когда Иисус проходил мимо, толпа бросала пальмовые ветви, отсюда и слово Рамо. В это Вербное воскресенье прихожане должны взять ветку самшита, падуба, лавра или оливкового дерева и благословить ее как символ Божьей защиты. Вербное воскресенье — первый день Страстной недели.
Затем Великий четверг знаменует окончание поста и Великого поста. В тот вечер мы разделяем хлеб (Тело Иисуса) и вино (Кровь Иисуса) в память о Тайной вечере, последней трапезе Христа.
За Великим четвергом следует Страстная пятница, день траура, потому что в этот день умер Иисус. В полдень Страстной пятницы воспоминаются Страсти Христовы, его мучения.
В Великую Субботу ничего не празднуется до наступления темноты. Церковь убрана, скиния опустошена. Вечером Пасхальное бдение, самый большой праздник в году: в честь воскресшего Христа.
Наконец, в пасхальное воскресенье воскресение празднуется за семейной трапезой.
И, конечно же, не будем забывать, что Пасха выпадает на разные дни у православных и у католиков с протестантами.